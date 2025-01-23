〈房產〉三井不動產北市首座區域購物中心LaLaport 南港敲定3/20開幕

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-23 14:00

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三井不動產集團繼台灣首座大型區域型購物中心 Mitsui Shopping Park LaLaport 於 2023 年 5 月於台中開幕後，接著坐落於台北市南港的第二座 Mitsui Shopping Park LaLaport 也確定 3 月 20 日正式開幕營運。

三井不動產集團指出，此案為三井不動產集團與中信金 (2891-TW) 子公司台壽保簽訂南港 C3 地上權開發案內商場營運租賃契約，承租部分地下一樓至地上六樓作為 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港的營運據點。

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三井不動產集團指出，此案位處於台北市南港軟體經貿園區，主事業單位為台灣人壽，除了 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港即將進駐之外，還規劃了包含租賃辦公室、多功能展演廳、宴會廳等的複合式開發案。本設施鄰近台北市重要的兩條都會交通網絡「捷運板南線」「捷運文湖線」雙線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離。交通的便利性帶動周邊商務以及居住人口逐年成長。

同時，三井不動產集團指出，緊鄰此案的南港展覽館為目前全台最大的會展中心，每年舉辦超過數十場的各產業展覽與發表會，展覽期間單日可達約 2-17 萬左右人流。附近並有音樂文化創作中心、亞洲第一的軟體產業園區、中國信託金融園區等，每日約有數萬名國內外商務人士在此進出。近年南港周邊更是住宅案興起，目前位於設施約 3 公里商圈約有 60 萬人口、5 公里商圈更聚集了約 100 萬的居住人口，包含辦公大樓、飯店等開發案也陸續進駐南港。

三井不動產北市首座區域購物中心 LaLaport 南港，3 公里商圈約有 60 萬人口。(鉅亨網記者張欽發攝)

未來，此案將與周邊建物，包含南港展覽館、捷運機廠、中國信託金融園區、鄰近的開發案等以連通空橋串聯，提升各個建物間的使用者能夠更加便利的互相往返其中。三井不動產集團期望藉由進駐此案後能夠帶動南港周邊更大的經濟效益與繁榮發展，同時創造更多的就業機會。