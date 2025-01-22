〈房產〉不是桃園也不是中壢 一表看桃園市房價漲幅最快前五大行政區

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 09:28

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全台六都之一桃園房市熱度持續升溫，房仲業者彙整實價登錄，統計 2022 年到 2024 年桃園市各行政區成屋交易的平均房價，結果顯示，近 3 年房價漲幅最快的行政區為龜山區，漲幅高達 24%，其後依次是楊梅區 22%、觀音區的 21%、大園區 20.5% 和大溪區 17%。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，由於以上行政區房價基期相對較低，房價上漲的波動幅度自然也會更明顯，未來若區域內的重大建設能夠逐步落實，相信也會對區域房市形成重要支撐。

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莊思敏指出，目前桃園區、中壢區的平均房價普遍已經達到 4 字頭上下，在高房價的壓力下，很多精華區的外溢人口紛紛把目光轉向房價相對平實的外圍區塊，觀察近 3 年房價漲幅最快的前五大行政區，無一例外都是房價基期低，且有重大建設加持的區域，像是龜山區有 A7 重劃區，楊梅有幼獅智慧製造園區、幼獅工業區二期，觀音區有草漯重劃區，大園區有客運園區、航空城計畫，大溪區有埔頂重劃區，這些利多題材的發酵，吸引了許多嗅覺敏銳的建商與購屋民眾的進駐，也帶動著區域房市交易量能的升溫。

對於房價漲幅最快的龜山區，中信房屋 A7 文青國小加盟店店長蔡國英指出，龜山區的住宅交易以 A7 重劃區最為熱絡，目前該重劃區新建案的成交單價普遍落在 4-5 字頭上下，與附近的林口、桃園相比，CP 值相當不錯。區域周遭還有樂善科技園區、華亞科技園區、郵政物流園區等產業，也給區域房市發展增加了不少能見度。

而且相較於北北桃其他新興重劃區，龜山區土地供應更加充足，未來發展自然也更具想像空間。近幾年，除了當地居民外，該區也磁吸了不少外來客群，其中不乏來自科學園區的科技新貴、長庚醫院的醫護人員、大台北通勤族及退休換屋族等。

蔡國英指出，雖然過去幾年建商在這邊大量推案，導致現階段區內確實出現了一定的賣壓，但由於龜山利多題材豐沛，發展潛力可觀，再加上外來人口持續湧入，提升居住需求，所以區域房市仍具「長線保護短線」的特性，預計隨著建設項目的落實和就業機會的增加，龜山房市交易量能仍有望保持穩健成長。