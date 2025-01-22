〈房產〉景氣回溫+股市漲激勵 2024年坪價逾200萬元豪宅交易量增44%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 14:36

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依最新實價揭露，坪價逾 200 萬元俱樂部的成屋豪宅又出現新交易，2024 年 11 月信義計畫區豪宅「首席公館」，由外籍自然人將同樓層兩戶打包買下，總金額共約 6.19 億元、單價 245.5 萬元，使該社區在 2024 年的 200 萬俱樂部中，與「One Park Taipei 元利信義聯勤」、「西華富邦」等社區鼎足而立

同時，統計顯示，2024 年坪價逾 200 萬元的豪宅交易量增加爲 36 件，年增 44%。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這次「首席公館」的同層兩戶交易，包含 4 個 8-10 坪的車位，共計要價 3700 萬元，平均一個車位 925 萬元，也是目前全台車位最貴的社區，主要是現在建商在社區規劃上，基本會配備充電樁、配電，或採特殊設計的「類車庫」規劃，因此讓停車位創下高價。

台灣房屋進一步統計近三年單價 200 萬元以上的豪宅交易狀況，2022 年總計有 45 筆，但是 2023 年下降至 25 筆，2024 年則回溫到 36 筆，其中「One Park Taipei 元利信義聯勤」從 2020 年以來連續五年都是豪宅榜首，且 2024 年最高成交單價 279.4 萬元，超越前兩年的最高價，顯示雖有央行限貸令，但頂端豪客對於鍾愛的社區仍不惜高價取得。

此外，2024 年的成交坪價逾 200 萬元俱樂部成員，還有「琢白」、「孚徒」、「皇翔御琚」等豪宅，其中大安區和平東路「孚徒」，高樓層成交單價約 233.2 萬元，也創下社區新高紀錄。

第一建經研究中心副理張菱育分析，國內整體市場從 2023 年下半年開始，受到央行推出新青安優惠貸款的鼓舞下，激勵大量剛性首購族購屋，讓原本已下降的房市買氣，又逐漸回溫。到了 2024 年上半年，再受到股市突破 2 萬點的資金潮帶動，手中收穫頗豐的投資人及富豪，將獲利資金轉往房地產置產，也讓房市從小宅到豪宅，交易情況與價格表現，都比前年熱絡不少。