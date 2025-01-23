新年用華南「卡利High」！吃喝玩樂享回饋 到新光三越回饋4%-6%紅利最高50萬點
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 13:20
採辦年貨、添購新衣、3C 家具，或是年節走春，都可把握華南銀行「金蛇卡利 HIGH」優惠，自即日起至 114 年 2 月 16 日止，於全台新光三越持華南銀行信用卡消費，累積刷滿 1 萬元、6 萬元、30 萬元，分別可獲得 4％、5％、6％skm points 回饋，每名新光三越會員最高可獲得 50 萬點，且活動期間於新光三越 skm pay 綁定華南信用卡於新光三越消費，最高可再享 4 萬點 skm points 回饋，讓您開年「蛇麼都有」獨享超優回饋。
除夕年夜飯、初二回娘家，年菜訂購、飯店聚餐，自即日起至 114 年 2 月 15 日止，於全臺餐飲通路刷華南銀行信用卡單筆滿 10,000 元且登錄，再享 1 萬點紅利點數回饋，限量 1,000 名。
新春除舊佈新，春聯元寶來報喜，家居佈置滿滿儀式感不能少！自即日起至 114 年 2 月 15 止，於指定家居通路 (IKEA 宜家家居、特力屋、詩肯柚木、生活工場)，刷華南銀行信用卡單筆滿 10,000 元且登錄，再享 1 萬點紅利點數 (限量 600 名)！
長達 9 天的春節假期，出遊刷華南銀行信用卡也享優惠。於 114 年 4 月底前使用華南銀行信用卡於全臺旅行社、訂房網及航空公司消費滿額且登錄，最高就能享有 800 元超商券或 26 吋行李箱 (限量 2,000 名) 回饋；透過華南銀行官網信用卡專區專屬連結至 klook 平台領取優惠代碼，就能享有全站商品單筆 5,000 元現折 400 元優惠，飯店、租車、樂園門票通通都有優惠。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP