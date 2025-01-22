〈美股早盤〉主要指數開高 Netflix開盤漲逾13%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-22 22:41

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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美股開盤前主要指數期貨走揚，過去兩個交易的強勁反彈仍在持續，受惠一系列強勁的企業財報以及有跡象顯示美國對貿易夥伴的關稅政策可能比預期的更為溫和。

那斯達克 100 指數期貨上漲 1%，其中 Netflix(NFLX-US)股價在盤前漲幅超過 15%、甲骨文 (ORCL-US) 的股價則因美國政府對 AI 的投資計畫上漲 10%。美元指數下跌，顯示市場對川普總統在上任初期未對貿易夥伴徵收高額關稅的緩解情緒。

如果 Netflix 的盤前漲幅能夠延續到全天，該股將創下歷史新高，並有望實現自 2023 年 10 月以來的最大漲幅。

此前，市場擔心川普的保護主義政策會破壞全球經濟成長並引發美國通膨，推動美元在本月初達到 13 個月來的最高點，也推高債券殖利率。然而，川普上任的前兩天大多對市場情緒產生正面影響，投資人聚焦在他的親商政策。

St James Place Management 資深投資專家 Corinne Lord 表示：「市場的緩解情緒源於川普上任第一天並未實施預期中的關稅。」她補充道：「問題在於，根據他所承諾的，最終會徵收多少關稅。市場仍對未來的情況感到非常緊張。」

川普曾表示，仍在考慮對所有來自中國的商品加徵 10% 的關稅，並威脅在 2 月 1 日前對墨西哥和加拿大加徵高達 25% 的關稅。然而，他迄今為止採取的唯一具體行動是要求對貿易做法進行審查，並於 4 月 1 日之前提交結果，這可能給中國及其他國家將近 10 周的時間來避免新關稅或應對他的要求。

Societe Generale 的策略師 Kenneth Broux 表示：「債市並未看衰關稅帶來的通膨擔憂。」他將川普對中國徵收 10% 關稅的威脅形容為「並非過於嚴厲」。

Evercore ISI 技術分析部門負責人 Rich Ross 認為，債市的回升也是科技股的買入訊號。他預估那斯達克 100 指數和標普 500 指數將在第一季創下新的歷史最高點，最終科技股仍然處於領先市場的優勢位置。

截至台北時間周三（22 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.11%，至每股 222.89 美元

摩根大通發表報告指出，蘋果即將公布業績，惟市場對其憂慮主要集中於未來展望，而非單一季表現，主要由於其在中國市占可能持續下降；公司推出的人工智慧 (AI) 功能有限，可能導致未來幾季的單位銷售持平；公司未來幾季受強美元不利因素影響。

嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 3.50%，至每股 142.97 美元

嬌生 (Johnson & Johnson) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，受惠其癌症治療藥物銷售強勁，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，一度推動盤前股價短線走揚，然而卻給出憂喜參半的財測，股價回吐漲幅轉跌。

亞培 (ABT-US) 早盤股價下跌 0.50%，至每股 116.21 美元

亞培實驗室周三預測本季獲利低於華爾街預期，加上去年第四季除醫療設備以外其他部門銷售疲軟，股價在盤前交易中下跌 1%。根據 LSEG 彙編的估計，上季營收成長 7.2% 至 109.7 億美元，但低於分析師平均預期的 110.1 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

銀行研究報告及產業數據顯示，避險基金以 2010 年以來最高的借貸水準應對川普上任美國總統，同時下注美元持續上升。摩根士丹利報告指出，美股交易對沖基金本周初總槓桿水準為 2010 年以來最高。