中華徵信：2025年經濟先蹲後跳 黃金多頭、「輝積」聯手AI續旺 台灣產業安啦

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 17:42

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中華徵信所 (CRIF) 今（21）日發表報告指出，2025 年股市將有調整期，全球經濟先放緩後拉高,「輝積」聯手 AI 不會泡沫化, 黃金仍然維持多頭、低檔不會太多。石油、金屬與中國的工業需求相關，中國反制美國力量弱, 但是台灣產業表現不用擔心。

2024 年台灣算是繳出一張漂亮的經濟成績單。根據經濟部統計處公布的數據, 2024 年台灣出口金額以 4,750.73 億元創下歷史次高, 僅略低於 2022 年的 4,794.15 億美元。行政院主計總處全年經濟成長率初估為 4.27%, 不僅遠高於 2023 年的 1.12%, 且為 2015 年以來的次高經濟成長率 (僅次於 2021 年的 4.72%); 並預測測因 2024 年基期較高情況下, 2025 年經濟成長率略降為 3.29%。

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CRIF 指出以 2024 年台灣整體上市櫃公司 (含 KY 股) 的營收表現來看, 營收總額達到 44 兆 6,655 億元, 較 2023 年營收成長 12.84%。其中上市公司營收總額 41 兆 8,980 億元, 營收成長 13.24%; 上櫃公司營收總額 2 兆 7.675 億元, 營收成長 7.20%。若只看國内上市櫃公司表現, 營收總額 40 兆 7,537 億元, 營收成長 13.43%; 國内上櫃公司營收總額 2 兆 7,426 億元, 營收成長 7.21%。顯示國内上市櫃公司成長幅度與整體上市櫃公司 (含 KY 股) 的表現一致。

輝達執行長黃仁勳來台鞏固台灣 AI 共應鍵的大動作, 相信已為台灣 AI 產業鏈打下預防針, 且在中國大陸宣布將開放福建和上海旅遊團來台觀光的利多若能實現, 也可望為內需產業迎來春天。

當然 2025 年全球經濟仍將看美國及中國大陸兩大國的臉色, 但 CRIF 認為川普上任後, 無論祭出什麼樣的經濟政策, 都將以保持美國經濟活絡為核心的基調, 川普也將會在不損及對美國利益的情況下, 對各國的高關稅政策則將保持「有條件的彈性」。對中國大陸, 美國仍將採取一手硬一手軟的兩手策略, 除了繼續壓制中國大陸的科技發展 (主要體現在半導體、AI 和電動車領域), 其他方面也都會有彈性的應對。因此對台灣來說, 只要美國經濟維持成長, 並不需要擔心過多。

甚至對全球來說, 相較於川普政府, 2025 的中國大陸經濟疲軟將更令人擔心。

主要原因在於拜登卸任前先後宣布 AI 晶片三級管制新規, 以及中國製互聯網汽車軟硬體輸美的禁令, 將同時嚴重打擊中國大陸半導體、AI 及互聯網汽車三大產業, 相關的供應鏈帶來的影響都需要觀察。美國抖音也因美國的禁令在 1/19 生效, 暫停美國抖音的服務, 但川普即提議抖音改為美中合資, 有意為抖音解套, 但這是否可成為美、中關係的轉機值得觀察。

其次, 美國對於墨西哥、越南及加拿大的高關稅政策, 其實很大一部份是針對「中國大陸洗產地」為目標, 川普顯然想要斷杜絕中國大陸以海外生產的方式把中國產品傾銷到美國的後路, 台商並不必過於擔心, 但是台商必須要加快減少供應鏈來自中國大陸的供應, 以避免在川普政府突然實施新貿易政策下受傷。

更值得關注的是, 持續調結構的中國大陸, 房地產的危機並沒有解除, 同時無論北京加大對市場注資的貨幣寬松政策, 以及對產業的支持力道, 所帶來的正面效果並不如預期: 尤其是去年全國消費成長僅成長 3.5%, 顯示政策上對消費的刺激非常有限, 這將可能使北京希望以内需來支撐 GDP 成長的期望落空。

中國大陸一向所倚賴的投資、出口、消費三大經濟成長支柱薄弱, 雖然努力降低對美國出口倚賴並持續移轉開拓東協、南美及非洲的出口, 但是美國仍然是中國大陸獲利較好的重要市場, 當科技被美國封鎖更嚴密時, 值得觀察在 2025 年中國大陸 GDP 成長是否會更向 4% 接近! 且當中國大陸調結構時間拉長, 經濟進一步走緩, 就現階段而言, 對全球經濟成長的負面影響層面將遠比川普 2.0 的衝擊來得更大。