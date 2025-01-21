外資買超急縮至2億 封關前押寶8檔金融股 反手調節面板雙虎
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-21 20:01
台股今 (21) 日小漲 33 點收 23300 點，外資連 4 買，封關前買超金額縮至 2.59 億元，其中，大舉掃貨金融股，買超新光金 3.65 萬張最多，賣超多為電子股，調節面板雙虎群創集友達共逾 2.45 萬最多。
今日成交金額 2623 億元，三大法人來看，外資買超 2.59 億元，連 4 買；投信買超 13.62 億元、連 2 買；自營商轉賣，賣超 22 億元，三大法人合計賣超 5.8 億元。
外資大買金控股，新光金 (2888-TW)3.65 萬張、凱基金 (2883-TW)1.47 萬張、中信金 (2891-TW)1.09 萬張、玉山金 (2884-TW)1.02 萬張、華南金 (2880-TW)、富邦金 (2881-TW)7226 張、第一金 (2892-TW)6949 張、彰銀 (2801-TW)6866 張。
此外，外資也買超中鋼 (2002-TW)1.6 萬張、宏達電 (2498-TW)7121 張、華新 (1605-TW)5862 張等。
賣超來看，外資調節電子股，包括面板雙虎群創 (3481-TW)1.46 萬張、友達 (2409-TW)9909 張，以及緯創 (3231-TW)9569 張、泰金寶 DR(9105-TW)9371 張、聯電 (2303-TW)7487 張等。
外資也賣超台塑 (1101-TW)6196 張、陽明 (2609-TW)6020 張等傳產股，以及群益 ESG 投等債 20+ 1.03 萬張、元大滬深 300 正 2 5886 張等 ETF。
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