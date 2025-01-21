外資買超急縮至2億 封關前押寶8檔金融股 反手調節面板雙虎

台股今 (21) 日小漲 33 點收 23300 點，外資連 4 買，封關前買超金額縮至 2.59 億元，其中，大舉掃貨金融股，買超新光金 3.65 萬張最多，賣超多為電子股，調節面板雙虎群創集友達共逾 2.45 萬最多。