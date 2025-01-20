黃仁勳來台誰獲加持？野村看好2025年4大「高值」產業助攻 AI續領風「蛇」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 11:25

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AI 相關供應廠近期股價均出現評價下修，上週加權指數曾再次回測半年線，隨著川普將就任及台股臨近封關日，封關前減碼壓力仍在，不確定因素較多下，料台股短線將回到箱型區間整理型態，野村投信表示，在操作布局策略上，美股續航力強勁，稅改與放鬆監管政策仍將有利股市表現，企業盈餘有望上修，支撐股市動能，今年並看好 4 大高值股：顯卡、機器人、自駕車、AI PC 四大高值產業助攻。

台股今 (20) 日迎來龍年封關最後一週，權值三王向上表態，推升指數最高衝上 23337 點，上漲 189 點，站穩所有均線。

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上週 (1/16) 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 舉行法說，展望優於預期，電子、科技類股反彈，加上 CES 展、去年 12 月營收與法說等題材助攻，2025 年電子業營運展望樂觀，有望維持台股中長線多頭格局，回檔可再加碼多元佈局，如：AI、散熱、BBU 概念股、ASIC、CPO、機器人等族群，傳產則以重電、綠能、及內需商品消費等相關類股標的。

眾所矚目的 CES 開展，由輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳揭開序幕。黃仁勳強調，AI 技術即將從生成式 AI（Generative AI），進到代理式 AI（Agentic AI），甚至是進到實體世界 AI（Physical AI），關鍵就是輝達最新推出的「開源世界基礎模型 Cosmos」。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示， Cosmos 模型的強大在於「透過文字指令，生成近乎真實的虛擬影像」提供機器人和自駕車訓練時所用的海量數據，並且成本遠低於使用傳統數據的方式。 就好比大型語言模型之於 ChatGPT 一樣，開源世界基礎模型是推動機器人和自駕車發展的基礎，幫助每個開發人員快速掌握機器人技術，機器人的 ChatGPT 時刻即將到來。

輝達推出全球首個獲得認證的可編程 AI 計算機功能安全軟體「Drive OS」，可理解為自駕車或機器人的作業系統，更達到最高汽車安全標準 ASIL-D。 黃仁勳表示，自駕車革命已經來臨，自駕車結合 AI 可能成為首個「數兆美元規模」的機器人市場。 目前輝達汽車業務營收約 40 億美元，目標 2026 年達 50 億美元，並將與比亞迪、VOLVO、TOYOTA 等車廠合作。

台廠方面，戎宜蘋指出，三大產業將受惠趨勢，包括：影像感測器、車用晶片、PCB。最重要的是，黃仁勳宣布了 AI 超級電腦計畫「Projets DIGITS」，其搭載與聯發科合作開發的 GB10 晶片，售價 3000 美元，旨在讓更多開發者以便宜的價格獲得效能強大的 AI 電腦。對 AI 發展而言，這款產品將使用者從雲端運算限制中解放出來，讓開發者能在自己的桌面系統上進行模型開發和推理，解決了企業 AI 運算力支援不足的問題，重要意義不言而喻。對台灣廠商而言，AI 相關供應鏈持續受惠，尤其以聯發科為首的 ASIC 業者，未來無論是自推獨立 CPU 或供貨給 PC 客戶，兩邊都是雙贏局面；而輝達跨足 AI PC，運算晶片的需求進一步增溫，也有助於晶圓代工如台積電等供應鏈的訂單暢旺，營收、獲利能力持續提升。全球 AI 伺服器產業鏈中關鍵的上中游廠商皆屬於台灣供應鏈，挹注台股基本面維持榮景， 過去 5 年、10 年相比過去 20 年，台股指數的成長性越來越好，進入 AI 世代台股發展潛力無限。

AI 教父輝達執行長黃仁勳 1/16 抵台，隨著 AI 持續延燒，相關 AI 供應鏈類股將會出現強者恆強特性，龐大資本大多會湧入龍頭股，因此投資人需時刻掌握 AI 相關類股走向。目前 AI 晶片供不應求，關鍵在於高階製程產能仍受限，尤其以台積電 CoWoS 高階封裝為主。

根據台積電說法，2025 年 CoWoS 產能將持續拚翻倍，以緩解目前 AI 晶片供不應求的緊俏局面，董事長魏哲家指出，未來四年 AI 營收將佔總營收比例大幅增加至 2 成，並認為 AI 需求真實存在、目前沒有泡沫化的跡象，這些都顯示 AI 晶片需求非常強勁，CoWoS 背後的商機更是非常龐大。AI 伺服器約 80% 成本來自於 GPU 晶片，因此對於使用的客戶而言，開發自己的 GPU 是必然趨勢。摩根士丹利預估 2030 年全球 AI 晶片市場規模 3,430 億美元，年複合成長率 34%；客製化 AI 晶片規模 510 億美元，年複合成長率 52%，ASIC 的成長性遠勝整體 AI 晶片。

戎宜蘋進一步分析，隨著 ASIC 2.0 世代來臨，台灣許多 ASIC 供應鏈預計都將受惠，當中最受惠的莫過於 IC 設計業者，從彭博預估 2025 年可望有 10%-89% 的獲利成長，2025 年高機率看到 ASIC 業者迎來爆發。亞馬遜推出新一代 AI 自研晶片 - Trainium2，最大的特色在於成本非常具有效益，在部份 AI 模型的訓練成本上，可比 NVIDIA 的 GPU 降低約 40%，也凸顯出 ASIC 晶片的高性價比優勢，比較現階段主流的 AI 晶片，包括 Google TPU v4、AWS Trainium2、NVIDIA H200，能發現 GPU 特色是高效能 / 高規格、兼容性也相對較高，而 ASIC 的特色是低成本 / 高效益、更適合小型 AI 模型訓練。無論是 GPU 或是 ASIC 晶片，皆有其適用的場景與購買的理由，兩者並非競爭關係，隨著未來晶圓代工的產能瓶頸逐步解決，兩者將一起共同成長。