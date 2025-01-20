川普就任倒計時...PIMCO估去年台灣GDP達4.2% AI貢獻2.8% Fed降息2次

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 18:52

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在距離美國新任總統川普上任的最後幾小時前，全球主動式固定收益投資領導品牌 PIMCO （品浩）兩位重量級基金經理人今 (20) 日旋風式來台，在「2025 年 PIMCO 週期市場展望媒體簡報會」預測，美國今年可望降息 2 次，極小的可能會有 3 次，針對台灣經濟展望，PIMCO 估去年 GDP 成長達 4.2%，AI 相關需求貢獻度即佔 2.8%。強調在 2025 年全球經濟不確定性高漲的環境下，債券將在投資組合中扮演關鍵角色，且偏好 5-10 年期債券。

PIMCO 董事總經理暨亞洲投資組合經理人張冠邦（Stephen Chang）與 PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人 Kristofer Kraus 分享集團最新發布的週期市場展望報告《惟變不變》的重點內容。根據報告，在總體經濟及地緣政治不確定性升高的背景下，債市提供具吸引力的殖利率與分散風險的優勢。

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張冠邦表示：債券在多種經濟情境下皆提供了良好的收益及韌性，並有潛力達到跟股票相當的報酬。即使通膨再度升溫，高殖利率也能為債券提供緩衝。

在近期的利率攀升後，PIMCO 偏好增持整體債券部位存續期間。張冠邦補充：PIMCO 持續聚焦於 5 至 10 年區間的債券，並減碼存續期間 30 年的債券。

針對美國大選對市場的影響，PIMCO 的基期情境預期美國對中國以及其它貿易國加徵關稅的經濟影響仍屬可控範圍內。PIMCO 同時也預期美國的稅收、支出以及貿易政策將使其 2025 年至 2026 年財政赤字維持在 6%-7% 區間。

張冠邦補充道：「美國新政府也有可能以更永續及平衡的經濟成長為由，採取更激進的政策來應對長期以來的貿易逆差與赤字問題。若要改變全球貿易失衡，則需調整全球儲蓄和投資模式，降低美國 GDP 中民間消費支出的占比，同時降低中國等國家在製造業上的比重。」

美國聯準會正在密切關注上述風險。繼 2024 年降息 100 個基點後，何時進一步降息仍有不確定性，顯示 2025 年或將採取更為謹慎且以數據為導向的政策調整。張冠邦認為，以目前基本面來看，Fed 應會降息 2 次，甚至有小部分機會到 3 次，但川普的上任是個關鍵因素，就任後即會馬上簽署許多重要文件，並對未來的 4 年有重大影響，一切尚未能定論。

PIMCO 認為，就美國以外的已開發國家而言，勞動市場疲軟和通膨下降可將促使各國央行持續降息，而日本是唯一的例外。張冠邦預期已開發市場央行降息幅度將在 50 至 150 個基點之間、預期日本央行將升息 50 個基點，即便匯率波動，較高的通膨預期將支撐基本通膨。

關於 AI 需求與台灣 2025 年經濟成長之間的連動，PIMCO 指出，台灣 2024 年經濟成長優於預期，GDP 成長預估約為 4.2%。這主要歸功於 AI 領域的強勁需求，帶動資本支出與庫存回補。

張冠邦表示：「預期 AI 相關需求將帶動 2025 年 GDP 約 2.8%。」，突顯 AI 產業在台灣經濟中舉足輕重的地位。然而，他也提醒，相較於科技業，非科技類出口表現可能不如預期，尤其是川普連任下潛在地緣政治風險升高，以及中國需求放緩等因素，皆可能為貿易情勢增添更多不確定性。