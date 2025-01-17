美去年12月零售銷售穩健成長 假日購物季尾聲需求強勁

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-17 00:00

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美國商務部周四 (16 日) 公布最新數據顯示，去年 12 月零售銷售穩健成長，不僅凸顯假日購物季的需求強勁，暗示去年第四季經濟成長良好，也進一步強化 聯準會 (Fed) 今年謹慎推進降息政策的態度。

具體來看，美國去年 12 月零售銷售月增率報 0.4%，低於市場預期的 0.6%，前值自 0.7% 小幅上修至 0.8%；剔除汽車與汽油的零售銷售同月成長 0.3%，低於市場預期的 0.4%，但高於前值 0.2%，剔除汽車的零售銷售月增 0.4%，低於市場預期的 0.5%，也高於前值 0.2%。

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美去年 12 月零售銷售月增 0.4%，低於市場預期 0.6%，為去年 8 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，去年 12 月不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的控制組銷售額 (用於政府計算國內生產毛額的商品支出) 成長 0.7%，創 3 個月來新高。

去年 12 月不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的控制組銷售額成長 0.7%，創 3 個月來新高。(圖：ZeroHedge)

整體來看，去年 12 月零售銷售普遍成長，表明消費者對假期購物季的需求依然強勁。

觀察報告細項，13 個類別中有 10 個類別成長，包括家具和體育用品的銷售額成長。汽車銷售額在去年前兩個月強漲後再度成長 0.7%，另外加油站收入增加，反映出加油站價格上漲，不過建築材料和食品服務的單月降幅最大。

13 個類別中有 10 個類別成長，包括家具和體育用品的銷售額成長。(圖：ZeroHedge)

美銀分析師曾預估，去年 12 月的零售銷售數據將高於市場普遍預期，因為季節性扭曲是其中一個因素。相對於 2023 年，2024 年 12 月曆有兩個變化：首先，較晚的感恩節將網購星期一推遲至 12 月。其次，2024 年 12 月有 4 個周末，而 2023 年有 5 個周末。總而言之，這些因素導致 2024 年 12 月的季節性因素略優於 2023 年 12 月。