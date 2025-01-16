美上周初領失業金人數升至21.7萬 高於預期
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 23:10
美國勞工部 (DOL) 周四 (16 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數超預期，部分原因是受野火肆虐的加州的失業救濟申請人數激增。儘管就業市場出現放緩跡象，但仍處在健康水準。
截至 1 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較修正後前值 20.3 萬人增加 1.4 萬人，4 周移動平均值報 21.275 萬人。
截至去年 1 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.9 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 187.7 萬人減少 1.8 萬人，4 周移動平均值報 186.675 萬人。
分析認為，初領失業金數據在年初往往波動較大，上周申請人數量超過預期，但仍處於與健康勞動力市場相符的水準。聯準會 (Fed) 昨日也在經濟褐皮書報告中稱，1 月初就業「整體上有所回升」。
目前，市場普遍預期 Fed 在 1 月 28 日至 29 日的政策會議按兵不動，並預估下一次降息將在今年 6 月。勞動市場的彈性、依然高漲的通膨以及對當選總統川普全面徵收關稅和驅逐非法移民計畫影響的不確定性，可能導致 Fed 今年降息次數降至兩次，低於 9 月預測的四次。
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