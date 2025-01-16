美上周初領失業金人數升至21.7萬 高於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 23:10

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美國勞工部 (DOL) 周四 (16 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數超預期，部分原因是受野火肆虐的加州的失業救濟申請人數激增。儘管就業市場出現放緩跡象，但仍處在健康水準。

美上周初領失業金人數回升，但就業市場仍處在健康水準。(圖：ZeroHedge)

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截至 1 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較修正後前值 20.3 萬人增加 1.4 萬人，4 周移動平均值報 21.275 萬人。

截至去年 1 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.9 萬人，低於市場預期的 187 萬人，較修正後前值 187.7 萬人減少 1.8 萬人，4 周移動平均值報 186.675 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析認為，初領失業金數據在年初往往波動較大，上周申請人數量超過預期，但仍處於與健康勞動力市場相符的水準。聯準會 (Fed) 昨日也在經濟褐皮書報告中稱，1 月初就業「整體上有所回升」。