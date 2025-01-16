〈美股早盤〉主要指數小幅走高 台積電ADR飆逾6%

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 22:42

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美股主要指數周四 (16 日) 小幅走高，投資人評估低於預期的經濟數據以及一連串超預期的美國銀行股財報。台積電 (TSM-US) 美股 ADR 開盤大漲逾 6%，受上季亮眼財報表現推動。

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美股開盤前主要指數期貨走勢保持穩定，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.2%、標普 500 指數期貨略高於持平，美國公債殖利率從日內高點回落，原因是先前通膨數據延續 Fed 今年可能降息預期。

數據顯示，美國去年 12 月零售銷售額月增 0.4%，創去年 8 月以來新低，低於經濟學家預測的 0.6%；美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，略高預期；費城聯準銀行 1 月商業狀況指數升至 46.3，高於前值 33.8、製造業指數大幅升至 44.3，遠超預期的 - 5.0，也高於修正後前值 - 10.9。

外匯方面，美元指數上漲 0.2%，一連串經濟數據公布前上漲 0.3%。與此同時，目前投資人也在留意財報季開始，摩根士丹利和美銀接連公布超預期的業績。

台積電 (2330-TW) 周四召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠整體稼動率提升抵銷掉 3 奈米產能爬升影響，毛利率達財測高標 59%，營益率也超標、達 49%，單季稅後純益 3746.8 億元，每股稅後純益 14.45 元，雙雙創下單季新高，累計 2024 全年稅後純益達 1 兆 1732.68 億元，年增 39.9%，每股稅後純益 45.25 元。

截至台北時間周四（16 日）22 時許：

焦點個股：

美銀 (BAC-US) 早盤股價下跌 0.51%，至每股 46.86 美元

美國銀行 (BofA) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，受惠該季美國大選後出現的股票交易熱潮，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，同期利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 也表現亮眼，給出樂觀的 2025 年展望。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價上漲 1.85%，至每股 132.96 美元

摩根士丹利周四公布第四季獲利和營收超出預期，因該公司股票和固定收益交易員的業績超出預期。具體來看，該季每股獲利 2.22 美元，高於預期的 1.70 美元、營收 162.2 億美元，高於預期的 150.3 億美元。

英國石油 (BP-US) 早盤股價上漲 0.89%，至每股 31.58 美元

英國石油公司 (BP) 周四表示將在全球裁員 5%，此舉是該公司執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 降低成本、重建投資人對這家能源巨擘信心的一部分。據了解，英國石油將年將裁撤約 4,700 正職員工和 3,000 約聘人員，該公司擁有約 9 萬名員工，這次裁員是對所有部門評估後做出的決定。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 185.9 萬，預期 187 萬，前值 187.7 萬

美國去年 12 月零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.8%

美國去年 12 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.2%

華爾街分析：

SEI 的分析師 Jim Smigiel 在報告中表示，如果 10 年期美國公債殖利率升至 5% 以上，美股可能面臨風險。一旦殖利率達到這一水準，這家投資公司就會對股市感到擔憂，因為金融環境的收緊可能會開始影響成長前景。