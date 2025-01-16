傳小紅書股東擬出售股權 潛在買家包括騰訊等公司

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-16 19:37

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彭博周四 (16 日) 援引知情人士消息報導，中國社群媒體平台小紅書股東正在考慮出售至少價值 200 億美元的股權，此舉正值 TikTok 美國禁令逼近之際。據悉，潛在買家包括騰訊控股 (00700-HK) 等大公司。

知情人士透露，紀源資本 (GGV Capital)、金沙江創投 (GSR Ventures) 及天圖投資 (Tiantu Capital) 正在就出售部分小紅書股份進行談判。小紅書目前股東紅杉資本、高瓴投資都表達興趣，騰訊也在考慮增持該公司股份。

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倘若交易完成，則小紅書估值有望重返 2021 年高峰。報導指出，這筆交易可能有助該公司今年首次公開發行 (IPO) 計畫，具體取決於市場條件。

然而，交易尚未最終敲定，因為現有股東擁有優先購買權和任何出售中的股份優先權。如果潛在買家選擇等待，特別是考慮到 TikTok 狀況的不確定性，交易可能不會進行。

小紅書於 2013 年成立，目前有逾 3 億月活躍用戶。據了解，在 2024 年 7 月最新一輪融資後，該公司估值達到 170 億美元。

小紅書被視為 TikTok 的可行替代品之一，最近備受矚目，本周首次成為 iOS 平台上下載量最高的免費應用程式。

上述知情人士爆料之際，適逢 TikTok 正準備關閉美國業務，因為美國「不賣就禁」法案即將生效，除非在最後一刻撤銷或暫緩執行。