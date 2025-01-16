中國將調查美國對成熟製程晶片補貼

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-16 20:00

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根據路透報導，中國商務部周四 (16 日) 表示，應中國成熟製程節點 (Node) 晶片產業要求，將對美國政府對其半導體產業的補貼展開調查。雖然目前尚不清楚中國會採取何種行動，但對收入有大部分來自中國成熟製程節點晶片的美國公司恐怕受影響。

中國商務部在一份聲明中表示：「拜登政府對晶片產業給予大量補貼，美國企業因此獲得不公平的競爭優勢，並以低價向中國出口相關成熟節點晶片產品，損害中國國內產業的合法權益。」

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與用於驅動人工智慧 (AI) 的頂尖晶片不同，成熟的節點晶片更大，用於不太複雜的任務，包括家用電器和通訊系統。

截稿前，美國商務部沒有回應置評請求。

據了解，北京方面的指控與拜登政府去年 9 月宣布對所有中國晶片進口加徵關稅，以及去年 12 月對中國成熟製程晶業展開調查的理由相呼應。美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 稱，中國利用政府資金擴大產能，人為壓低價格，損害競爭。