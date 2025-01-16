英國石油將全球裁員5%以降低成本
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 20:40
英國石油公司 (BP) 周四 (16 日) 表示將在全球裁員 5%，此舉是該公司執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 降低成本、重建投資人對這家能源巨擘信心的一部分。
據了解，英國石油將年將裁撤約 4,700 正職員工和 3,000 約聘人員，該公司擁有約 9 萬名員工，這次裁員是對所有部門評估後做出的決定。截稿前，英國石油 (BP-US) 周四盤前股價上漲 0.16%，每股暫報 31.35 美元。
奧金克洛斯在給員工的備忘錄中表示：「我們在今年、明年及以後還有更多工作要做，但我們正在取得重大進展，因為我們將 BP 定位為一家更簡單、更專注、價值更高的公司。」
不過該公司並未披露具體裁員細節。但 BP 技術部門負責人 Emeka Emembolu 在給他團隊的另一份備忘錄中表示，預估將透過裁員或把工作從英國和美國轉移到匈牙利、印度和馬來西亞，以此裁撤 1,100 人。
對於上述報導，英國石油拒絕置評。該公司將於 2 月 11 日公布去年第四季和去年全年業績。
奧金克洛斯在去年 2 月 26 日的投資者日公布他的新策略，扭轉前任執行長從石油和天然氣領域轉向綠能的策略。
作為減少對再生能源影響的新努力的一部分，英國石油公司已同意將其離岸風電業務分拆，與日本最大的電力生產商 JERA 成立一家新成立的合資企業，將導致英國石油公司在再生能源方面的投資大幅減少。
與此同時，英國石油競爭對手殼牌 (SHEL-US) 近年來也在裁員，包括削減 20% 的石油和天然氣勘探部門和削減其低碳部門，這是殼牌執行長薩萬 (Wael Sawan) 撙節措施的一部分。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇