英國石油將全球裁員5%以降低成本

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 20:40

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英國石油公司 (BP) 周四 (16 日) 表示將在全球裁員 5%，此舉是該公司執行長奧金克洛斯 (Murray Auchincloss) 降低成本、重建投資人對這家能源巨擘信心的一部分。

據了解，英國石油將年將裁撤約 4,700 正職員工和 3,000 約聘人員，該公司擁有約 9 萬名員工，這次裁員是對所有部門評估後做出的決定。截稿前，英國石油 (BP-US) 周四盤前股價上漲 0.16%，每股暫報 31.35 美元。

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奧金克洛斯在給員工的備忘錄中表示：「我們在今年、明年及以後還有更多工作要做，但我們正在取得重大進展，因為我們將 BP 定位為一家更簡單、更專注、價值更高的公司。」

不過該公司並未披露具體裁員細節。但 BP 技術部門負責人 Emeka Emembolu 在給他團隊的另一份備忘錄中表示，預估將透過裁員或把工作從英國和美國轉移到匈牙利、印度和馬來西亞，以此裁撤 1,100 人。

對於上述報導，英國石油拒絕置評。該公司將於 2 月 11 日公布去年第四季和去年全年業績。

奧金克洛斯在去年 2 月 26 日的投資者日公布他的新策略，扭轉前任執行長從石油和天然氣領域轉向綠能的策略。