日銀副總裁釋出訊號 下周升息預期升溫

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-14 20:40

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繼上周日銀 (日本央行 / BOJ) 總裁植田和男釋出升息訊號後，副總裁冰見野良三周二 (14 日) 表示央行董事會將討論是否提高政策利率。下周升息預期升溫，日本 40 年期公債殖利率攀升至歷史新高。

日銀副總裁冰見野良三周二在橫濱向當地商界領袖發表演講時暗示了升息的可能性。他說：「在實施貨幣政策時，判斷正確的時機很難，但至關重要。日銀董事會將根據會議前彙整的訊息，討論是否提高政策利率。」

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冰見野良三講話後，市場反應劇烈。日元兌美元一度下跌 0.3% 至 158.02，隨後反彈至約 157.50。日本公債期貨跌幅收窄，日本東證指數則跌至當日低點。隔夜指數掉期顯示，市場押注日銀下周貨幣政策會議升息的機率約為 60%，而到 3 月升息的機率則高達 83%。

值得注意的是，日銀總裁植田和男上周也在演講中表示，如果今年經濟持續改善，將提高基準利率。多數市場觀察家預估日銀可能在 1 月或 3 月升息。

升息訊號連續釋放，再加上通膨和財政擔憂導致的全球債券拋售潮持續擾動，日本 40 年期公債殖利率一度上漲 3 個基點至 2.755%，創下 2007 年首次發行債券以來新高，報 2.652%。日本 20 年期公債殖利率稍早也升至 2011 年 5 月以來的最高水準。

與此同時，由於美國上周公布的非農業數據強勁，交易員下調聯準會 (Fed) 降息預期，致使長期美債殖利率飆升。瑞穗證券首席日本策略師 Shoki Omori 警告：「隨著長期美債殖利率上升，日本債券殖利率還有進一步上升的空間。」

冰見野良三在演說中還提到，國內外存在各種風險，今年薪資成長的動能以及美國新政府的經濟政策都值得留意。

他說：「預估今年的薪資成長將保持穩健。調查顯示，薪資漲幅普遍達到或超過了一年前的水準，當時工會和企業同意了進行 30 年來最大規模的加薪幅度。」

對於美國經濟政策的不確定性。他表示，儘管隨著川普就任總統，整體局勢可能會更加明朗，但在此之前，日本央行仍需保持警惕，持續的監測是有必要的。

他引用許多專家的觀點，認為美國經濟在未來一段時間內將繼續強勁表現，與去年 8 月左右市場關注的下行風險形成了鮮明對比。

日銀官員先前曾表示，如果經濟持續按照預期發展將提高利率。冰見野良三重申這一立場，強調央行不會希望在非經濟危機時期製造意外，但同時指出，由於央行的最終決策是在會議討論中做出的，因此市場不可能完全消化政策會議的結果。

另有知情人士透露，日銀官員可能會在會議上討論提高通膨預期，這一可能的調整主要是考慮到近期白米價格飆升，以及日元自去年 10 月展望報告發布以來的走弱趨勢。