福斯汽車去年銷量下滑 電動車舉步維艱
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-14 20:15
福斯汽車 (Volkswagen) 周二 (14 日) 去年全年銷量下滑，原因是電動車需求疲軟以及在其關鍵的中國市場競爭激烈拖累。該公司正在努力削減德國工廠營運成本並在中國市場大打價格戰。
具體來看，福斯汽車去年交付量年減 2.3% 至 900 多萬輛，其中在德國銷售量下滑 2.2%、中國銷售量下滑 10%，至 293 萬輛。對於中國的表現，該公司表示受到「激烈價格戰影響」，不過仍表示目標是到 2030 年在中國每年銷售 400 萬輛車。
值得注意的是，福斯電動車銷售去年在中國銷量年增 8% 表現良好，而全球銷量則下滑 3.4%。
分析指出，受到比亞迪 (01211-HK) 為首的中國本土汽車製造商在中國日益激烈的競爭以及歐洲電動車補貼減少的打擊，福斯汽車受到沉重打擊。
該公司執行長布魯莫 (Oliver Blume) 一直在努力推動成本節約，特別是在該公司的同名品牌，去年管理層和工會在達成廣泛削減產能的措施之前進行了數月的談判。
為了提高銷量，Blume 將尋求與中國的小鵬汽車 (XPEV-US) 和美國新創公司 Rivian(RIVN-US) 建立新的技術合作夥伴關係。即便如此，由於美國關稅的威脅、中國經濟持續低迷的跡像以及歐洲各地的高生活成本，今年可能會很艱難。
述這些問題在去年引發一波獲利預警浪潮，其中包括福斯汽車、賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 和寶馬 (BMW AG)。
整體來看，2024 年對德國汽車工業來說是艱難的一年，由於中國市場對最昂貴車型的需求減弱，以及歐洲電動車銷量下降，賓士的銷量下降了 3%，寶馬因零件問題年銷量下滑 4%、保時捷年銷量下滑 3%，其中該公司在中國的銷量下滑幅度最大為 28%。
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