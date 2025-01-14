福斯汽車去年銷量下滑 電動車舉步維艱

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-14 20:15

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福斯汽車 (Volkswagen) 周二 (14 日) 去年全年銷量下滑，原因是電動車需求疲軟以及在其關鍵的中國市場競爭激烈拖累。該公司正在努力削減德國工廠營運成本並在中國市場大打價格戰。

具體來看，福斯汽車去年交付量年減 2.3% 至 900 多萬輛，其中在德國銷售量下滑 2.2%、中國銷售量下滑 10%，至 293 萬輛。對於中國的表現，該公司表示受到「激烈價格戰影響」，不過仍表示目標是到 2030 年在中國每年銷售 400 萬輛車。

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值得注意的是，福斯電動車銷售去年在中國銷量年增 8% 表現良好，而全球銷量則下滑 3.4%。

該公司執行長布魯莫 (Oliver Blume) 一直在努力推動成本節約，特別是在該公司的同名品牌，去年管理層和工會在達成廣泛削減產能的措施之前進行了數月的談判。

述這些問題在去年引發一波獲利預警浪潮，其中包括福斯汽車、賓士集團 (Mercedes-Benz Group AG) 和寶馬 (BMW AG)。