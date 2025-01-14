日本投資人去年12月連續第三個月拋售海外資產

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-14 19:50

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日本投資人去年 12 月連續第三個月淨賣出外國股票和債券，因擔心美國公債殖利率上升，一些投資人也因日元大幅波動獲利。

根據日本財務省的數據，投資者淨出售價值 3,107 億日元 (19.7 億美元) 的海外股票，去年 11 月淨出售 1.22 兆日元。與此同時，投資人在去年 12 月也拋售 1.22 兆日元的債券，這是自 2024 年 10 月以來最多的一次。

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日本信託帳戶持續維持這一趨勢，淨減持價值 1.52 兆日元的外國股票，連續第四個月拋售。相反的，投資信託管理公司和壽險公司分別收購了 9,099 億日元和 1,375 億日元的外國股票。

按去年全年來看，日本投資人是外國股票的淨賣家，拋售約 3.48 兆日元，其中大部分拋售——價值 3.9 兆日元的股票——發生在去年第四季。值得注意的是，這些投資人去年全年購買 4.16 兆日元的海外債券。

接近 2024 年底，投資人降低對聯準會 (Fed) 降息的預期，受即將上任的美國當選總統川普政府關稅、移民和稅收政策可能導致通膨加劇的影響。

Fed 上周公布去年 12 月 17 日至 18 日會議的紀要凸顯，官員越來越擔心持續的物價壓力和川普政府政策的潛在影響。

美元指數本周觸及兩年多高點，美國基準 10 年期公債殖利率攀升至 4.805%，為 2023 年 11 月以來新高，原因是對 Fed 降息的預期發生了變化。