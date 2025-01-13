美債拋售波及全球市場 非農數據澆熄降息預期
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 20:25
美國公債本周開局不利，上周五超預期的最新非農就業數據公布後，交易員縮減對聯準會 (Fed) 今年降息押注，美債殖利率周一 (13 日) 一度升至 4.8%，創下 2023 年 11 月以來新高，美元也衝至兩年多來高點。
基準十年期公債殖利率周一一度上漲 4 個基點至 4.8%，為 2023 年 11 月以來新高，截稿前回落至 4.77%，30 年期公債殖利率也升至近 5%，上周五衝破這一水準，為一年多來首見。
上周五市場進一步證明了美國經濟的韌性：12 月非農業就業人數增加 25.6 萬人，為今年 3 月以來的最大增幅。
市場對持續的通膨壓力和不斷膨脹的政府債務水準感到不安引發拋售，導致貨幣市場將對美國今年降息的押注降至不到一次，波及全球市場，美元指數飆升至兩年高位、歐洲公債承壓。
荷蘭國際集團（ING）外匯策略主管 Chris Turner 表示：「目前市場面臨的最大問題是，Fed 今年是否真的需要降息。美元走強和堅挺的美債債殖利率正在對金融體系構成壓力測試。」
Fed 預期的轉變提振美元，彭博美元現貨指數周一升至 2022 年 11 月以來新高。這導致英鎊跌至一年多來的最低點，英國資產仍處於全球重新定價的中心，而離岸人民幣匯率已跌至接近歷史低點。
交易員現在質疑美國公債殖利率還能走多高，有些人甚至在考慮 Fed 升息的可能性。投資人的注意力將轉向本周二 (14 日) 的生產者物價指數 (PPI) 和周三 (15 日) 的消費者物價指數 (CPI)，以進一步判斷貨幣政策的前景。
Nuveen 全球投資策略師 Laura Cooper 在彭博電視上表示：「通膨確實是本爭的關鍵數據。對市場來說，風險在於它轉向了升息。」
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