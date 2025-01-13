美債拋售波及全球市場 非農數據澆熄降息預期

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 20:25

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美國公債本周開局不利，上周五超預期的最新非農就業數據公布後，交易員縮減對聯準會 (Fed) 今年降息押注，美債殖利率周一 (13 日) 一度升至 4.8%，創下 2023 年 11 月以來新高，美元也衝至兩年多來高點。

基準十年期公債殖利率周一一度上漲 4 個基點至 4.8%，為 2023 年 11 月以來新高，截稿前回落至 4.77%，30 年期公債殖利率也升至近 5%，上周五衝破這一水準，為一年多來首見。

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上周五市場進一步證明了美國經濟的韌性：12 月非農業就業人數增加 25.6 萬人，為今年 3 月以來的最大增幅。

荷蘭國際集團（ING）外匯策略主管 Chris Turner 表示：「目前市場面臨的最大問題是，Fed 今年是否真的需要降息。美元走強和堅挺的美債債殖利率正在對金融體系構成壓力測試。」

Fed 預期的轉變提振美元，彭博美元現貨指數周一升至 2022 年 11 月以來新高。這導致英鎊跌至一年多來的最低點，英國資產仍處於全球重新定價的中心，而離岸人民幣匯率已跌至接近歷史低點。

交易員現在質疑美國公債殖利率還能走多高，有些人甚至在考慮 Fed 升息的可能性。投資人的注意力將轉向本周二 (14 日) 的生產者物價指數 (PPI) 和周三 (15 日) 的消費者物價指數 (CPI)，以進一步判斷貨幣政策的前景。