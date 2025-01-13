高盛估美元未來一年至少漲5% 歐元恐半年內跌破平價

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 19:36

‌



美國上周公布去年 12 月非農就業報告後，美元持續走強，超預期的數據展現就業市場強勁，給聯準會 (Fed) 今年降息期貨潑了盆冷水。美元指數周一 (13 日) 一度衝破 110 大關，為 2022 年 11 月以來首見，一個月漲幅近 3.7%。截稿前，美元指數回落至 109.81。

華爾街大行高盛 (GS-US) 近期上調對美元預測，該行策略師 Kamakshya Trivedi 等人在報告中表示：「我們預估未來一年美元將上漲約 5%，主要原因是新關稅的實施以及美國經濟的持續優異表現。」

‌



這是高盛在約兩個月內第二次上調美元預測，原因是美國經濟的持續強勁增長以及川普計劃徵收的新關稅可能引發通膨，從而阻礙 Fed 放鬆貨幣政策。

該行同時下調對歐元的預期，預料歐元將在 6 個月內跌破美元平價，匯率將降至 0.97。這一水準上一次被打破是在 2022 年。目前歐元兌美元至 1.0225 美元，接近平價關卡。

不只如此，高盛同時下調英鎊的 6 個月預測至 1.22，此前預測為 1.32。英鎊兌美元周一一度下跌 0.7% 至 1.2126，創 2023 年 11 月以來新低。英鎊兌美元現至 1.2151 美元。

另外對於澳元的預期也有所下調，預估在 3 個月內將降至 0.62 美元，而先前的預測為 0.66 美元。澳元周一也小幅下跌，交易價格徘徊在 0.61 美元左右。

分析認為，高盛最近對美元的預期上調象徵其對美元走勢看法的轉變。Fed 去年 9 月政策轉向寬鬆的初期，高盛曾下調對美元的預期，認為美元將會走弱。然而，自去年 9 月低點以來，美元指數已反彈逾 8%。

儘管高盛過去兩年對美元貶值的預測在 2023 年一度顯現出準確性，但在去年 11 月 5 日的美國大選後，美元的強勢復甦打破了這一趨勢。

值得注意的是，高盛在 3 月對美元兌日元的預測也是相對準確，預估該貨幣對將在 3 個月內升至 155 附近，實際交易區間在 6 月曾在 154 到 161 之間波動。

彭博數據顯示，投資人包括避險基金在內，似乎都支持美元的樂觀前景。目前，看漲美元的部位已達到 2019 年 1 月以來的最高水準。

儘管上調了預測，高盛策略師仍然認為美元有進一步走強的可能。他們指出，這可能部分源於經濟在加徵關稅的情況下仍保持韌性，以及對利率敏感的經濟體可能受到更大衝擊。