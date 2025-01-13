〈美股早盤〉主要指數開低 投資人減少Fed今年降息押注

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-13 22:39

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美股主要指數周一 (13 日) 開盤走低，上周美國強勁就業數據支撐投資人對聯準會 (Fed) 將在今年大部分時間內維持鷹派立場預期，美債殖利率飆升。

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自 2025 年初以來就已處於動盪之中的全球市場，上周五又遭受新的挫折，原因是美國一份井噴式的就業報告促使交易員將 Fed 在 2025 年全年降息的押注下調至不到 30 個基點。這些數據引發了拋售，抹去標普 500 指數今年迄今的漲幅，並將美元指數推至兩年高點。

10 年期美國公債殖利率——支撐全球資本成本的利率——進一步攀升，觸及 14 個月高點，今年以來已上升逾 15 個基點，不過隨後走穩；30 年期公債殖利率徘徊在 5% 的心理關卡以下。

Edmond de Rothschild Asset Management 首席投資漲 Benjamin Melman 表示：「只要美國固定收益市場沒有穩穩，股市就很難重新走強。我們需要一些穩定，但正如我們今天上午看到的那樣，今天不會發生。」

與此同時，美國對俄羅斯的另一波制裁讓布蘭特原油期貨價格升至每桶近 81 美元的 5 個月高點。如果此舉減少全球原油過剩，可能會讓能源價格保持高位，從而增加通膨壓力。

美國公債殖利率和美元的上升正在影響全球市場，提高亞洲和歐洲的借貸成本。處於動盪中心的英國資產持續下跌，10 年期英國公債殖利率維持在 2008 年高點附近，英鎊延續了上周 1.7% 的跌幅，跌至 2023 年 11 月以來的最低水準。

Rabobank 分析師表示，儘管英國的財政赤字是一個主要問題，但英國長期利率走高在很大程度上反映全球利率的上升，這與美國主導的風險溢價上升有關。接下來的注意力轉向將於週三 (15 日) 公布的英國通膨數據。

Melman 認為，鑑於當選總統川普承諾實施被普遍視為通膨的政策，這些數據至關重要。他表示：「如果我們證實，在川普連任之前，通膨降溫進程就已經停滯，這可能會給美國固定收益帶來更多壓力。」

截至台北時間周一（13 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.06%，至每股 231.97 美元

根據外媒周一報導，英國首例針對大型科技公司的集體訴訟中，蘋果面臨利用自家應用程式商店 (App Store) 濫用其市場主導地位賺取「暴利」的指控。這家 iPhone 製造商對此表示，應用程式商店抽佣是公平合理的。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 137.38 美元

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.48%，至每股 217.88 美元

亞馬遜網路服務公司 (AWS) 和創投公司 General Catalyst 周一宣布建立全新的多年合作夥伴關係。這是雙方在醫療保健領域不斷成長的人工智慧 (AI) 市場中分一杯羹的最新舉措。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

交易員們正在留意對貨幣政策敏感的 10 年期美債殖利率，該殖利率處於 2023 年 10 月以來的最高點，而且正在迅速接近 5%，他們擔心這一水準可能會引發股市回調。