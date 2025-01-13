〈美股早盤〉主要指數開低 投資人減少Fed今年降息押注
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-13 22:39
美股主要指數周一 (13 日) 開盤走低，上周美國強勁就業數據支撐投資人對聯準會 (Fed) 將在今年大部分時間內維持鷹派立場預期，美債殖利率飆升。
截稿前，道瓊工業指數漲近 0.06%，那斯達克綜合指數跌逾 310 點或近 1.6%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌逾 2%。
美股開盤前主要指數期貨延續跌勢，因對 Fed 降息押注減少以及國際油價進一步飆升對通膨構成新的威脅。標普 500 指數期貨下跌 0.7%、那斯達克 100 指數期貨下跌 1%，包括特斯拉 (TSLA-US)、輝達(NVDA-US) 在內的科技股盤前也齊挫。
自 2025 年初以來就已處於動盪之中的全球市場，上周五又遭受新的挫折，原因是美國一份井噴式的就業報告促使交易員將 Fed 在 2025 年全年降息的押注下調至不到 30 個基點。這些數據引發了拋售，抹去標普 500 指數今年迄今的漲幅，並將美元指數推至兩年高點。
10 年期美國公債殖利率——支撐全球資本成本的利率——進一步攀升，觸及 14 個月高點，今年以來已上升逾 15 個基點，不過隨後走穩；30 年期公債殖利率徘徊在 5% 的心理關卡以下。
Edmond de Rothschild Asset Management 首席投資漲 Benjamin Melman 表示：「只要美國固定收益市場沒有穩穩，股市就很難重新走強。我們需要一些穩定，但正如我們今天上午看到的那樣，今天不會發生。」
與此同時，美國對俄羅斯的另一波制裁讓布蘭特原油期貨價格升至每桶近 81 美元的 5 個月高點。如果此舉減少全球原油過剩，可能會讓能源價格保持高位，從而增加通膨壓力。
美國公債殖利率和美元的上升正在影響全球市場，提高亞洲和歐洲的借貸成本。處於動盪中心的英國資產持續下跌，10 年期英國公債殖利率維持在 2008 年高點附近，英鎊延續了上周 1.7% 的跌幅，跌至 2023 年 11 月以來的最低水準。
Rabobank 分析師表示，儘管英國的財政赤字是一個主要問題，但英國長期利率走高在很大程度上反映全球利率的上升，這與美國主導的風險溢價上升有關。接下來的注意力轉向將於週三 (15 日) 公布的英國通膨數據。
美國也將在同一天發布通膨數據，經濟學家預測年增幅將升至 2.9%。這可能會進一步減少對 Fed 寬鬆政策的押注。美銀 (BAC-US) 已經開始預測今年根本不會降息，實際上還看到了升息的風險。
Melman 認為，鑑於當選總統川普承諾實施被普遍視為通膨的政策，這些數據至關重要。他表示：「如果我們證實，在川普連任之前，通膨降溫進程就已經停滯，這可能會給美國固定收益帶來更多壓力。」
中國是市場情緒的另一個壓力來源，儘管去年數據顯示中國出口創紀錄，但中國股市仍延續跌勢。離岸交易的人民幣兌美元匯率跌至接近歷史低點，迫使當局加強對人民幣的支持力到並調整資本限制。
截至台北時間周一（13 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 65.75 點或 0.16%，暫報 41,872.71 點
- 那斯達克綜合指數下跌 277.81 點或 1.45%，暫報 18,883.82 點
- 標普 500 指數下跌 49.05 點或 0.84%，暫報 5,777.99 點
- 費半下跌 71.86 點或 1.43%，暫報 4,965.61 點
- 台積電 ADR 下跌 3.58% 至每股 200.91 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.768%
- 紐約輕原油上漲 1.33% 至每桶 77.59 美元
- 布蘭特原油上漲 0.99% 至每桶 80.55 美元
- 黃金下跌 1.08% 至每盎司 2,685.80 美元
- 美元指數升至 109.760
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 2.06%，至每股 231.97 美元
根據外媒周一報導，英國首例針對大型科技公司的集體訴訟中，蘋果面臨利用自家應用程式商店 (App Store) 濫用其市場主導地位賺取「暴利」的指控。這家 iPhone 製造商對此表示，應用程式商店抽佣是公平合理的。
安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 137.38 美元
路透周一報導，晶片公司的技術供應商安謀 (Arm)(ARM-US) 正在制定一項把價格提高至最多 300% 的長期策略，同時也在討論設計自己的晶片，以便與其最大客戶競爭。
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.48%，至每股 217.88 美元
亞馬遜網路服務公司 (AWS) 和創投公司 General Catalyst 周一宣布建立全新的多年合作夥伴關係。這是雙方在醫療保健領域不斷成長的人工智慧 (AI) 市場中分一杯羹的最新舉措。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
交易員們正在留意對貨幣政策敏感的 10 年期美債殖利率，該殖利率處於 2023 年 10 月以來的最高點，而且正在迅速接近 5%，他們擔心這一水準可能會引發股市回調。
Janus Henderson 分析師表示：「如果 10 年期美債殖利率達到 5%，就會出現拋售股票的膝反射。像這樣的事件需要幾周甚至幾個月的時間來演繹，在此期間，標普 500 指數可能會下跌 10%。」
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