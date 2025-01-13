蘋果面臨英國牟取暴利指控

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 20:16

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根據彭博周一 (13 日) 報導，英國首例針對大型科技公司的集體訴訟中，蘋果 (AAPL-US) 面臨利用自家應用程式商店 (App Store) 濫用其市場主導地位賺取「暴利」的指控。

這起訴訟將於周一在倫敦競爭上訴法庭 (Competition Appeal Tribunal) 提起，指控蘋果在其 App Store 販賣的商品抽佣過高，影響數百萬 iPhone 和 iPad 用戶。對此，蘋果表示應用程式商店抽佣是公平合理。

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原告的律師在為此案準備的文件中稱：「蘋果之所以能夠從應用商店獲得巨額利潤，是因為它是相關市場的壟斷者。」

蘋果的律師將在為期 7 周的審判中辯稱，蘋果的行為是合法的、其佣金是合理和公平的，用戶沒有遭受任何損失。

蘋果律師在提交給法庭的文件中表示：「如果蘋果以壟斷者的身份行事，不進行創新，它就會被競爭對手的創新步伐所淘汰。」

2021 年提起訴訟的首席原告 Rachael Kent 律師預估，蘋果可能需要支付逾 15 億英鎊 (18 億美元) 補償自 2015 年 10 月以來在蘋果設備上購買應用程式或訂閱服務的英國用戶。

報導指出，此案的裁決可能表明，法官將如何看待這些新型的集體訴訟，這些訴訟指控少數世界上最強大的科技公司剝削消費者。先前 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 因涉嫌在 Play Store 上過度收費而面臨同樣的審判，而臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 則因使用個人資料而被起訴。

蘋果的律師在文件中表示，蘋果並沒有違反競爭或占市場主導地位，佣金會是合理的，蘋果對開發者的貢獻遠遠超過「相對適度」的佣金。大多數開發者無需支付任何費用，並有資格獲得 15% 的佣金抽成。