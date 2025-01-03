拉警報！大摩財富管理投資長：大型科技股的統治地位恐在今年結束

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-03 09:50

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摩根士丹利 (下撐大摩) 摩根士丹利(MS-US)財富管理部門投資長 Lisa Shalett 周四 (2 日) 向《彭博電視台》表示，大型科技股如美股「七巨頭」的主導地位恐在今年遭到動搖，主要受到利潤成長放緩影響。她並預估投資者在 2025 年購買大型科技股時將更有選擇性，並開始區分不同的股票以挑選勝利者。

去年標普 500 指數上漲 23%，逾半漲幅都來自科技巨頭。Shalett 說：「利潤放緩恐讓那些押注這些非常高的兩位數收益的頑固分子感到驚訝。大型科技股可一起交易並引領市場的想法恐在今年有所動搖。」

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根據彭博「科技七巨頭」總報酬指數正朝連續第四個交易日下跌至少 1% 的頹勢邁進，創 2022 年來最長下跌週期。該指數從未出現連五個交易日下跌至少 1% 的情形。

Shalett 預計，交易員今年在購買大型科技股時將更加挑剔，並開始區分不同的股票，以挑選贏家。「我們正進入週期的一個階段，在此階段，個股曝險部位確實會產生不同的影響。不管我們是在談論對 AI 成長故事本身的不同部位，還是談論反壟斷曝險部位，最近我們不得不談論對強勢美元的部位。」

在華爾街專業人士中，Shalett 並非唯一一個認為「七巨頭」的輝煌將終結的人。

從高盛到花旗等各大投行都敦促客戶進行多元化，分散對科技巨頭的投資。美國銀行的策略師 Savita Subramanian 周四也出具研究報告示警，「七巨頭」的成長預期已接近歷史最高水準，他們的收益料將走緩。

投顧業者 Powers Advisory Group 執行合夥人 Matt Powers 也說，鑑於這些大型股的高度集中，2025 年的獲利缺失恐「扭轉市場」。因此，即便科技股漲勢依然強勁，投資人今年也應強調多元化。