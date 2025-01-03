〈CES 2025〉友達攜BHTC展出智慧座艙應用 首度發表車用運算方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-03 12:34

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面板大廠友達 (2409-TW) 宣布，將參加於 1 月 7 日至 10 日在美國拉斯維加斯登場的 CES 2025，友達此次以「Infinite Future, Unlimited Possibilities」為展示主題，與子公司 BHTC 展示智慧座艙解決方案，並首度發表車用運算方案。

友達全新 Smart Cockpit 2025 一系列車用 Micro LED Display HMI 解決方案涵蓋天窗、車側窗、中控台和方向盤等，運用 Micro LED 前瞻顯示技術透明、大型化、可撓的優勢，重新定義智慧座艙的設計概念，擴展人機互動。

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此外，友達也首度發表的「車用運算方案 (In-vehicle Computing)」，整合顯示人機互動介面、軟體服務與 AI 人工智慧，可以同步驅動串聯車內多個顯示器、感測器與裝置，滿足影音娛樂、語音助手與 AI 駕駛輔助顯示等需求，打造全方位的智慧座艙環境。

友達與 BHTC 共同開發「多變形態中控顯示（Morphing Center Control）」，利用 Micro LED 顯示器可撓的特點，提升人機互動的流暢度，進而增強行駛安全性；「隱藏式智駕介面（Foldable Cruise Pilot）」，則結合精密的運動機制及 Micro LED 顯示技術，能在手動操控和自動駕駛模式之間順暢切換。