日本去年補助全固態電池逾6.6億美元 中韓企業緊追在後

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-02 17:26

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研調機構 TrendForce 最新《全球固態電池市場發展趨勢報告 2025》指出，日本政府目標在 2030 年左右實現全固態鋰電池商用化，因此擴大提供研發資金，經濟產業省 (METI)2024 年發佈了《電池供應保證計畫》，至年底共批准四大全固態電池相關的研發案，補助金額最高約達 6.6 億美元。中國與韓國企業也緊追在後。

研調指出，全固態電池性能優於傳統液態鋰電池，且有望進入商用階段，日本對這項技術寄予厚望。尤其日本作為全世界最早實現液態鋰電池商用化的國家，曾享有全球超過 90% 的市占率，至 2015 年日本在車載鋰電池的市占率仍逾 50%。但隨著車用和儲能電池市場近年迅速擴大，日本廠商的製造能量已逐漸被中國和韓國對手超越，目前在車載鋰電池的占比已低於 6%。

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日本寄望以下一代電池技術奪回市場，METI 於 2024 年 3 月宣佈《電池供應保證計畫》，將提供 22.4 億美元扶持建立本土電動汽車產業鏈，補助專案也包括全固態電池技術。據統計，METI 2024 年共批准了豐田、出光興產、三井金屬和東洋鋼鈑等企業的研發案，以支持全固態電池相關材料研發和生產技術突破。

TrendForce 指出，日本擁有全世界最多的全固態電池相關專利，近年也逐步建構供應鏈以實現量產。然而，中國、韓國、歐洲和美國同樣正積極發展這項新技術，全固態電池的商用化競爭將日趨激烈。