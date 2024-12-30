日元自5個月低點小幅爬升 美元仍占主導地位

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 23:10

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2024 年尾聲，日元匯率周一 (30 日) 從 5 個月低點小幅上漲，美元保持主導地位，貨幣市場即將進入主要經濟體央行貨幣政策分歧的 2025 年。

衡量美元兌其他 6 種主要貨幣匯率的美元指數周一下跌 0.1% 至 107.86。在去年 12 月 20 日觸及兩年高點 108.54 後，一直保持在 108 水準附近。

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受美國公債殖利率上升以及市場預期美國利率將在更長時間內維持高位的支撐，美元指數 12 月份上漲 2%，今年迄今累計漲幅達 6.35%。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示：「儘管幾乎所有預測都認為美元在 2024 年將走軟，但美元兌所有主要貨幣的匯率似乎將在今年收盤時走高，美元將占據主導地位。」

美元在過去 3 個月中連續上漲，交易員預估美國候任總統川普放鬆監管、減稅、提高關稅和收緊移民政策將同時促進經濟成長和通膨，這可能讓美國公債殖利率保持在高位。

美國 10 年期公債殖利率上周觸及逾 7 個月高峰，周一在一水準附近徘徊，報 4.593%。

與此同時，日元從最近的 5 個月低點緩慢回升，周一升值 0.16%，至 1 美元兌 157.55 日元，日本干預的風險阻止再次測試 7 月出現的 160 日元水準。

自 12 月 3 日以來，美元兌日元已升值 10 日元，日元的大部分下跌是在聯準會 (Fed)12 月 18 日發出有關未來降息的謹慎訊息之後發生的。

這種觀點給日元帶來了沉重壓力。日元上周跌至 1 美元兌 158.09 日元，為 7 月 17 日以來新低，今年迄今已累計下跌逾 10%，兌美元匯率預料連續第四年下跌。

日銀 (日本央行 / BOJ)12 月政策會議的意見摘要顯示，一些決策者對即將升息的信心增強，而日銀也削減月債券購買規模，日元上周五脫離 7 月低點。

不過，日本公債殖利率仍明顯處於低位，近期的言論引發外界對日銀升息承諾的懷疑。在本月的會議上，日銀將利率維持在 0.25% 不變，日銀總裁植田和男說，央行正在仔細研究有關明年薪資成長勢頭的更多數據，以及即將上任的美國政府經濟政策的明確性。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，日銀明年可能更有能力升息，並預估日元將在未來幾個月反彈。

Razaqzada 說：「由於 2024 年大部分時間通膨率將持續高於目標，如果日元進一步走弱，物價壓力可能會進一步加大。為了支撐日元，日銀可能希望開始更有意義地提高利率。」

Razaqzada 還提到，潛在的避險資金外逃、美國債券殖利率下降或政府干預，都可能有助於在 2025 年削弱美元 / 日元。

如果日元繼續走弱，交易員們正密切留意日本官員可能採取的任何干預措施，以提振日元。日本官員今年已經多次採取干預措施。