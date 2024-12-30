國際油價持穩在較高水準 黃金等待催化劑拉抬
鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 20:16
國際油價周五 (30 日) 稍早走跌後小幅回升，市場在元旦假期前交投清淡，上周最新報告顯示美國原油庫存降幅超預期，油價雙雙大漲 1.5%；與此同時，黃金期貨價格走跌，靜待明年出現新的催化劑。
截稿前，明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.15%，至每桶 74.28 美元、明年 2 月交割的西德州原油期貨上漲 0.18%，至每桶 70.73 美元，均維持在較高水準上。黃金期貨價格下跌 0.03%，報每盎司 2,630.70 美元。
美國能源情報署 (EIA) 上周五公布數據顯示，美國原油庫存減少 420 萬桶，低於市場預期的 70 萬桶。
XS.com 分析師 Antonio Di Giacomo 在報告中寫道，該報告激起市場的樂觀情緒並推高油價，讓美國中質原油保持在每桶 70 美元的關鍵關卡之上。
Giacomo 稱，儘管價格上漲，但由於假期和年終活動，市場交易量仍然低迷。另外，獲利回吐和投資組合再平衡限制油價漲幅，但並未阻止其維持在較高水準。
與此同時，由於市場期待 2025 年出現新的催化劑，金價本周迄今窄幅波動。投資人的焦點是聯準會 (Fed) 鬆綁貨幣政策的方法，以及當選總統川普提出的政策。
根據 Fed 的鷹派言論和川普預期的政策，市場預估 2025 年降息的幅度會更小，這些政策本質上就是通膨。利率越高，對無息黃金的吸引力就越弱。
另一方面，市場觀察家表示，不斷升溫的地緣政治緊張局勢為金價提供支撐，而另一種避險資產美元基本上持平，限制了金價的潛在跌幅。
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