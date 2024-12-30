今年美股ETF超夯 資金流入突破1兆美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 19:49

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根據《華爾街日報》(WSJ) 周一 (30 日) 報導，今年投資人向美國交易所交易基金 (ETF) 投入逾 1 兆美元，打破 3 年前創下的紀錄，讓華爾街對未來一年投資規模成長抱有更大希望。

分析師表示，去年資金流入低迷後出現反彈，象徵標普 500 指數上漲約 25% 的一年裡，投資人普遍接受美國資產。長期趨勢也發揮作用，投資人延續多年的做法，將共同基金換成更大的稅收優惠和更容易交易的 ETF。

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ETFGI 月數據顯示，截至 11 月底，美國 ETF 的總資產達到創紀錄的 10.6 兆美元，比 2024 年初成長 30% 以上。

景順 (Invesco)ETF 和指數投資主管 Brian Hartigan 表示：「投資人今年顯然恢復了信心，市場情緒是冒險的。」

不斷膨脹的 ETF 資產對包括貝萊德 (BLK-US) 在內的華爾街巨頭來說是一筆意外之財，該公司今年的管理費刷新紀錄，股價也創下歷史新高。對於專注於積極管理型 ETF 策略的小型資產管理公司來說，今年也是重要的一年。

標普 500 指數中最大的幾檔基金一如既往地領先了資金流入排行榜。景順旗下追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust(QQQ-US) 緊隨其後，截至 12 月中旬吸引逾 270 億美元的新資金。Hartigan 表示，在 QQQ 於 2023 年帶來 73 億美元營收後，這數字令人瞠目。

在川普當選總統後的幾周內，投資人看起來尤其樂觀，11 月份向 ETF 投入創紀錄的 1,640 億美元。許多人希望，在川普的第二任期內，降低稅收和減少監管可以刺激已經很熱的股市。

固定收益 ETF 在市場中占比低於股票基金，但今年也表現強勁。隨著聯準會 (Fed) 開始下調短期利率，投資人試圖鎖定高收益率，這些公司因此受益。

截至去年 11 月底，流入股票基金的資金遠遠超過流入固定收益基金的一倍，但債券基金相對於初始資產的成長速度更快。今年流入的資金幾乎占年初管理總資產的 20%。

但隨著第四季的到來，美股顯然仍是王者。據道富旗下 ETF 業務 SPDR 的研究團隊稱，流入美股基金和所有其他類型 ETF 的 3 個月流動資金之差在 11 月達到創紀錄高峰。

購買美國股票的基金占主導地位，讓流向國際股票的資金相形見絀。去年 11 月，股票基金淨流入的資金中有 97% 流向美國

SPDR 美洲研究主管 Matthew Bartolini 表示：「在經濟成長、利潤和業績方面，人們對美國例外論的想法感到非常興奮和興奮。」

Bartolini 表示，投資人今年用資金追逐績效，他們過度集中在大型科技股和美國大盤股等領域的風險越來越大。