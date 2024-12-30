星鏈將在烏克蘭推出「Direct to Cell」服務

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 20:39

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烏克蘭電信龍頭 Kyivstar 母公司 VEON 周一 (30 日) 表示已與馬斯克旗下星鏈 (Starlink) 簽署協議引入行動通訊設備直連衛星服務，預估最快在明年第四季開通，後期將擴展語音和數據業務，不過該公司並未透露雙方協議細節。

據了解，通訊設備將裝上數據機晶片 (modem)，使其能夠使用「Direct to Cell」服務，把來自太空衛星的訊號直接發送到智慧型手機上。

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Spacex 旗下星鏈也替飽受戰爭蹂躪的烏克蘭及其軍隊提供關鍵的網路連接，該公司今年稍早發射了第一套具有直接對基地台能力的衛星。

這家衛星寬頻公司已在美國和包括日本和紐西蘭在內的其他 7 個國家與當地營運商達成「Direct to Cell」服務協議。

根據 Starlink 網站介紹，烏克蘭將成為全球首批擁有「Direct to Cell」服務的國家之一，也是星鏈首次將該項技術推至戰爭地區。自 2022 年以來，俄羅斯加強干擾星鏈衛星和烏克蘭地面終端之間訊號的力道。

雙方協議達成之際，星鏈老闆馬斯克正越來越積極參與即將上任的美國川普政府及其烏克蘭戰略。