美國信用卡違約率升至2010年以來新高 低收入消費者陷入窮途末路

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-30 19:24

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根據英國《金融時報》周一 (30 日) 報導，美國信用卡違約率已達 2008 年金融危機以來新高，表明在經歷多年的高通膨後，低收入消費者的財務狀況正在惡化。

根據 BankRegData 數據，2024 年前 9 個月，信用卡貸款壞帳總額已達 460 億美元，比去年同期增加 50%。這表明，金融壓力正逐漸轉向低收入群體，他們面臨的債務負擔越來越重。

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穆迪分析 (Moody"s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示：「高收入家庭狀況良好，但美國底層三分之一的消費者已經山窮水盡。他們目前的儲蓄率為零。」

儘管銀行尚未公布第四季的財務數據，但有跡象顯示越來越多的消費者在償還債務方面出現嚴重拖延。

美國第三大信用卡發卡機構 Capital One 表示，截至 11 月其信用卡壞帳折合年率已升至 6.1%，高於去年同期的 5.2%。

在新冠疫情期間，美國消費者的儲蓄水位曾大幅上升，促使他們在解封後積極消費。然而，隨之而來的信用卡債務激增，2022 年和 2023 年間增加 2,700 億美元，導致美國消費者的信用卡債務首次突破 1 兆美元大關。

這種高消費和因疫情導致的供應鏈瓶頸共同推動通膨的爆發，讓聯準會 (Fed) 自 2022 年起提高借貸成本。

過去 12 個月，無法全額償還信用卡帳單的美國消費者支付 1,700 億美元的利息。這筆龐大的利息支出讓低收入家庭的財務狀況雪上加霜，在償還信用卡債務時更加艱難。

與此同時，儘管過去一年已註銷近 600 億美元的信用卡債務，仍有 370 億美元的債務逾期至少一個月。

根據穆迪數據，信用卡逾期率在 7 月份達到高峰，儘管此後略有下降，但仍比 2020 前的平均水平高出近一個百分點。

消費信貸研究公司 WalletHub 負責人 Odysseas Papadimitriou 表示：「消費者的支出能力已經減弱。拖欠率顯示未來還會有更多痛苦。」

市場預估 Fed 在 2025 年僅將降息 0.5 個百分點，低於先前預期的 1 個百分點，意味著消費者的財務壓力短期內難以緩解。