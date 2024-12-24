醣聯生物相似藥SPD8進入三期臨床 成功對外授權

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 16:17

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醣聯 (4168-TW) 今 (24) 日宣布，旗下開發的 Denosumab 生物相似藥 SPD8 已成功簽訂對外授權合約，被授權廠商將取得在特定市場針對 SPD8 進行開發、申請上市及商業化銷售的權利，醣聯也將依據產品開發和商業化的進度，在不同階段取得里程碑金的收入。

醣聯說明，SPD8 為針對抗體藥物 Denosumab 所開發的生物相似藥，使用於預防骨質疏鬆症及實體腫瘤的骨轉移。繼成功完成一期臨床試驗並確認其安全性和藥物動力學相等性後，已於今年 12 月正式進入三期臨床試驗，並完成首例收案。

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醣聯進一步表示，目前市場含有 Denosumab 的兩款藥物為 Prolia 與 Xgeva，是治療骨質疏鬆症和實體腫瘤骨轉移症的領先療法。2023 年的全球總銷售額共達 61 億美元，顯現相關療法市場需求強烈，且隨著人口老化和癌症發生率持續上升，對 SPD8 等生物相似藥的全球市場需求預計將快速增長。