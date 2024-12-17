醣聯生物相似藥正式進入臨床三期 2026年Q2解盲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 10:41

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醣聯 (4168-TW) 今 (17) 日宣布，與日本三菱瓦斯化學株式會社 (MGC) 合作開發用於治療骨質疏鬆症的 Denosumab 生物相似藥 SPD8，已完成三期臨床試驗的首例收案，預計於 2026 年第二季解盲。

醣聯表示，SPD8 除正式進入臨床三期外，也與台康生技 (6589-TW) 簽訂 SPD8 委託生產協議書，將執行上市前生產計劃，共同合作布局日本及國際市場。完成三期臨床試驗後，將向日本主管機關 PMDA 與相關國家申請生物相似藥上市許可的查驗登記與藥證，未來台康將提供商業化生產原料藥。

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醣聯提到，此次進展恰逢健保署近期預告，修正健保藥品給付項目及支付標準、藥品價格調整作業辦法部分條文，健保署政策明確指出，對於國內製造的生物相似藥將提供最高加算 30% 的核價，大幅提升了 SPD8 的市場競爭力。

醣聯總經理楊玫君表示，正式進入臨床三期與最新的生產協議，意味 SPD8 生物相似性藥品朝上市銷售更進一步。隨著骨質疏鬆症的治療需求不斷攀升，未來 SPD8 順利上市，不僅能為患者提供經濟實惠的治療選擇，更為醣聯增添營運動能。