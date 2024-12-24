技嘉董座葉培城：擴大AI布局 美德馬三國組裝廠規劃完成 看旺營運至後年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 18:30

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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (24) 日舉辦尾牙，董事長葉培城受訪透露，將在明年於美國、德國及馬來西亞設立前端組裝廠，目前已完成廠址規劃，但需等待各地電力申請核准，並表示 AI 浪潮至少會持續 2-3 年，看好技嘉營運旺至後年。

葉培城表示，技嘉在 AI 伺服器市場具備完整解決方案優勢， GB200 將於明年第一季出貨、GB300 則是明年下半年出貨，其中技鋼科技採取完整一條龍的統包方案 (Turnkey Solution)，預計技鋼明年會有大幅度的雙位數成長。

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對於明年業績展望，葉培城表示，經過一段時間的高速成長後，技嘉目前已到達一定程度，不敢過於樂觀，不過還是有給挑戰性的目標，但隨著 AI 的浪潮下，技嘉營運將旺到後年。

在產能布局方面，葉培城指出，目前台灣仍是主要產能所在地，但考量地緣政治風險，為因應川普上任帶來的風險，技嘉已經在美國、德國、馬來西亞三地規畫完後段的組裝新廠，施工進度主要取決於電力申請核准時程。