search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

技嘉董座葉培城：擴大AI布局 美德馬三國組裝廠規劃完成 看旺營運至後年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-24 18:30

cover image of news article
技嘉擴大AI布局 美德馬三國組裝廠規劃完成 營運看旺至後年。圖為技嘉董事長葉培城。(鉅亨網記者吳承諦攝)

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (24) 日舉辦尾牙，董事長葉培城受訪透露，將在明年於美國、德國及馬來西亞設立前端組裝廠，目前已完成廠址規劃，但需等待各地電力申請核准，並表示 AI 浪潮至少會持續 2-3 年，看好技嘉營運旺至後年。

葉培城表示，技嘉在 AI 伺服器市場具備完整解決方案優勢， GB200 將於明年第一季出貨、GB300 則是明年下半年出貨，其中技鋼科技採取完整一條龍的統包方案 (Turnkey Solution)，預計技鋼明年會有大幅度的雙位數成長。


對於明年業績展望，葉培城表示，經過一段時間的高速成長後，技嘉目前已到達一定程度，不敢過於樂觀，不過還是有給挑戰性的目標，但隨著 AI 的浪潮下，技嘉營運將旺到後年。

在產能布局方面，葉培城指出，目前台灣仍是主要產能所在地，但考量地緣政治風險，為因應川普上任帶來的風險，技嘉已經在美國、德國、馬來西亞三地規畫完後段的組裝新廠，施工進度主要取決於電力申請核准時程。

針對產業發展，葉培城認為 AI 應用持續擴展，從運算到一般應用層面都有發展空間，技嘉將持續深化在 AI 領域的布局，為市場提供從算力到各方面應用的完整解決方案。

文章標籤

技嘉AI伺服器技鋼PC

相關行情

台股首頁我要存股
技嘉280.51.26%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.85
加權指數法興(購) 槓桿7.08
加權指數法興(售) 槓桿6.41
加權指數法興(售) 槓桿7.01

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
技嘉

75%

勝率

#指標剛突破

偏強
技嘉

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
技嘉

75%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
技嘉

75%

勝率

#均線指標上攻

偏強
技嘉

75%

勝率

延伸閱讀


Empty