醣聯智財版圖再擴大 抗癌新藥獲多國專利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-24 10:12

醣聯 (4168-TW) 宣布旗下研發的 First-in-class 抗癌新藥 GNX102，取得美國專利核准後，陸續在日本、韓國、俄羅斯和台灣取得多國專利核准，進一步擴大智財版圖。醣聯指出，GNX102 已完成一期人體臨床試驗，具治療多種癌症的潛力。

醣聯說明，GNX102 為人源化單株抗體 (mAB)，可結合至癌細胞一類異常的醣分子，進而抑制腫瘤生長。GNX102 的一期臨床試驗數據表明，該藥物具有治療大腸癌、胰臟癌及肺癌等多種實體腫瘤的潛力，後續也將積極進行抗體藥物複合體 (ADC) 的開發。

GNX102 ADC 結合單株抗體及細胞毒性藥物療法，運用抗體結合至癌細胞抗原的專一標靶性，將細胞毒性藥物精準攜帶到腫瘤部位，大幅降低副作用並強化療效。

此外，隨著精準醫療概念的發展，醣聯已導入國內外前端技術平台，結合如次世代基因定序 (NGS) 進行大規模腫瘤檢體分析，完整解析 GNX102 與癌細胞的交互作用圖譜，期望鑑定出 GNX102 有效抑制腫瘤的關鍵分子與重要路徑。