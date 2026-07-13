〈焦點股〉台康生技乳癌生物相似藥獲准於歐盟上市 走揚拚站上5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-13 10:57

台康生技 (6589-TW) 宣布，授權給 Sandoz AG 銷售的乳癌和胃癌生物相似藥品 Herwenda，其 420 毫克劑量包裝已獲歐洲 EMA 核准，在歐盟上市，激勵台康生技今 (13) 日走揚，力拚站上 5 日線。

台康生技乳癌生物相似藥獲准於歐盟上市，走揚拚站上5日線。(圖：shutterstock)

台康生技指出，Herwenda 150 毫克劑量包裝在 2023 年 11 月取得歐盟執委會核准上市，並在 2025 年 9 月收到歐洲 EMA 上市後，變更原有製劑生產廠許可核准函，台康竹北商業化蛋白質原料藥廠同時也經由歐盟實地查核，並取得歐盟 GMP 廠認證。

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針對市場現況，台康表示，根據原廠羅氏藥廠 2025 年財務報告顯示，該產品 (Herceptin) 銷售額為 10.28 億瑞士法郎，其中，歐洲地區比重約 28%，而 Trastuzumab 生物相似藥銷售額達 69 億美元，420 豪克劑量包裝占有多數的歐洲市場，且生物相似藥銷售都使用此劑量包裝規格為主要品相。