〈美股早盤〉明年降息前景擔憂影響 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-20 22:44

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美股主要指數周五 (20 日) 漲跌互現，因為市場擔心明年利率居高不下，儘管稍早出爐的 11 月通膨報告低於預期，止住盤前主要股指期貨跌勢。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 100 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.1%。

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儘管 Fed 縮減明年預期的降息次數，但最新數據可能會讓決策者確信，經濟確實在降溫。 11 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數數據疲軟，不包括食品和能源項目的核心指標較 10 月份成長 0.1%，是自 5 月以來的最低月漲幅，較上年同期成長 2.8%。

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 寫道：「整體而言，這一輪數據與第四度似乎正在出現的更為溫和的通膨狀況相一致。然而，核心通膨率並沒有低到足以阻止 Fed 在一月暫停降息。」

政經消息方面，距離聯邦政府資金耗盡僅剩一天，政府停擺的風險進一步增加。眾議院未通過新支出法案，投票結果 174 票贊成，235 票反對。由於贊成票未能達到特殊快速程序要求的三分之二多數，法案進入全院表決的可能性再次降低。

加拿大皇家銀行財富管理亞洲高級投資策略師 Jasmine Duan 表示，這項發展不可避免的在短期內增加市場波動，特別是在 Fed 兩天前的鷹派政策調整之後，投資人面臨的風險來自可能更具黏性的通膨以及美國的債務問題。

此外，周五的美國選擇權到期歷來會引發市場動盪，這為年底的平靜提供了最後一道障礙。根據衍生性商品分析公司 Asym 500 的估計，這一季度「三巫」將導致價值約 6.5 兆美元的與個股、指數和交易所交易基金 (ETF) 相關的期權退出交易板，為今年最大。

截至台北時間周五（20 日）22 時許：

焦點個股：

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 19.49%，至每股 83.28 美元

丹麥製藥巨頭諾和諾德 (Novo Nordisk) 的實驗性減肥藥物 CagriSema 的後期試驗結果未達到預期，該公司周五盤前股價一度暴跌超過 24%。該公司表示，其最新候選藥物幫助患者體重減輕 22.7%，低於先前預測的 25%。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 1.33%，至每股 186 美元

據報導，Google 將在搜尋引擎中引入「切換到 AI 模式」的選項，以對話的形式為用戶提供回答，旨在應對 AI 聊天機器人等競爭對手們帶來的威脅。值得注意的是，AI 模式的介面與 Google 的 Gemini AI 聊天機器人幾乎一模一樣。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.70%，至每股 424.39 美元

據報導，特斯拉正在與奧斯汀市就其自動駕駛汽車技術進行初步討論，希望最早於明年在德州的道路上布署自動駕駛汽車。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 PCE 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 2.3%

美國 11 月 PCE 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.2%

美國 11 月核心 PCE 年增率報 2.8%，預期 2.9%，前值 2.8%

美國 11 月核心 PCE 月增率報 0.1%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月個人支出月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 11 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.7%

華爾街分析：