Fed多名決策者陸續發表談話 對明年降息方向看法不一

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-21 01:00

‌



聯準會 (Fed) 日前才宣布完最新利率決策，周五 (20 日) 就有多名決策者陸續發表談話，其中兩名官員暗示準備明年暫時停止進一步降息，而 Fed 三把手、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席則表示未來進一步降息將取決數據，目前政策仍在限制性區間。

戴莉：對明年兩次降息預期非常滿意

‌



舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周五受訪時表示自己對明年兩次降息的預期非常滿意，預料降息次數可能會比想像中的更少，也表示 Fed 可以放慢升息步調。戴莉是今年 FOMC 投票委員之一。

戴莉認為當前美國政策和經濟狀況良好，可以回歸更典型的漸進式模式。她說：「現在我覺得我們已經度過了重新調整階段，進入了下一階段。下一階段是真正檢視我們接收到的訊息，我們可以回到 Fed 更典型的漸進模式。」

哈瑪克：通膨仍有升溫風險 中性利率近在咫尺

而在 FOMC 日前會議上投下反對降息票的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 表示，因為經濟成長和通膨前景不利鬆綁貨幣政策，由於目前貨幣政策離「中性水準」不遠，現階段維持利率不變是最佳選擇，除非看到進一步證據顯示通膨持續降溫。

她指出，近期經濟數據強勁、金融環境寬鬆，再加上健康的就業市場，明年通膨仍可能保持在 Fed 目標的 2% 水準之上，因此貨幣政策需要在一段時間內保持適當的限制性。

威廉斯：利率仍在限制性水準 仍將繼續降息

紐約聯準銀行總裁、FOMC 副主席威廉斯 (John Williams) 同日受訪時則稱，預料 Fed 會進一步降息，不過要取決於經濟數據，目前貨幣政策仍在抑制經濟成長水準區間。

威廉斯受訪時說，目前貨幣政策還是非常嚴格，短期利率將繼續限制經濟成長，進而有助進一步替通膨降溫。

至於未來政策動向，他表示基準利率正在往中性利率靠攏，還暗示某種降息組合仍在他的預期之中。他說：「我認為我們處在一個很好的位置，替未來做好準備。」

不過威廉斯在談話中也點出通膨和其他許多事件的展望存有相當大的不確定性，承認川普經濟議程的影響開始改變他的觀點。

許多經濟學家警告說，候任總統川普支持的關稅和驅逐制度可能會給通膨帶來進一步的壓力，儘管 Fed 主席鮑爾在貨幣政策會議後表示，Fed 新的預測是由數據驅動的，而不是對未來政府政策的預期。

他說：「在我個人的預測中，我考慮了財政政策、移民和其他政策的走向，因為這些都是考慮經濟展望的重要因素。但我要強調的是，這些影響有很多不確定性。」