憂喜參半！美11月核心PCE創近半年最小月增幅 年增速持穩在7個月高位

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-20 21:42

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美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (20 日) 公布最新數據顯示，11 月個人消費支出 (PCE) 物價指數全面低於預期，其中聯準會 (Fed) 青睞通膨指標──不包括食品和能源的核心 PCE 單月增幅創 5 月以來最小，凸顯物價壓力有所放緩。

然而，11 月核心 PCE 物價指數年增率與上月持平且仍高於 Fed 的 2% 通膨目標，表明消費支出仍有彈性並支撐美國經濟成長，也讓 Fed 減少明年降息次數。

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具體來看，Fed 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 11 月核心 PCE 物價指數年升 2.8%，略低市場預期的 2.9%，與前值 2.8% 持平，維持在 7 個月高峰；按月來看成長 0.1%，創 5 月以來新低，低於市場預期的 0.2%，較前值 0.3% 有所降溫。

11 月核心 PCE 物價指數年增 2.8%，與 10 月前值持平，維持在 7 個月高位。(圖：ZeroHedge)

11 月 PCE 物價指數年升 2.4%，為 7 月以來新高，略低市場預期的 2.5%，較前值 2.3% 略有升溫；按月來看成長 0.1%，低於市場預期與前值的 0.2%。

11 月 PCE 物價指數年升 2.4%，為 7 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

經濟學家認為，11 月核心 PCE 月增速放緩可能是暫時的，因為金融服務價格在未來幾個月將推高物價指數。另有分析指出，核心 PCE 在 11 月表現溫和，對希望在明年進一步降息的決策者來說是往正確的方向邁出一步。

值得注意的是，報告顯示有關物價的細節普遍表現出減速。11 月超級核心 PCE 月增 0.2%，為去年 8 月以來新低，但是按年來看成長 3.5%，維持在今年 4 月以來的高峰。另外，同月核心商品價格 (不包括食品和能源) 出現 3 個月來首次下滑。

11 月超級核心 PCE 月增 0.2%，為去年 8 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

與此同時，表明消費者在關鍵的假日購物季展現出韌性。這主要是由商品購買推動，增速比 10 月有所反彈，部分原因是汽車購買增加，而服務業的實質支出是今年初以來新低。

具體來看，穩健收入繼續支撐美國民眾消費支出，11 月薪水收入成長 0.6%，創今年 3 月以來最大增幅，然而受股息收入和政府福利下滑影響，整體可支配收入僅成長 0.3%。

另外，美國 11 月個人支出月增 0.4%，符合市場預期 ，前值自 0.4% 下修至 0.3%，而經通膨調整後月增率報 0.3%，符合市場預期，高於前值 0.1%。

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