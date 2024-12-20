路透：福斯汽車和工會接近達成勞資協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-20 20:14

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路透周五 (20 日) 援引知情人士消息報導，福斯汽車 (Volkswagen) 正接近與勞工領袖就勞資談判達成協議，這家歐洲最大的汽車製造商正試圖透過削減成本和避免大規模罷工。

自去年 9 月以來，福斯汽車一直在與勞工代表就一些必要措施進行談判。該公司表示，為與廉價的中國競爭對手競爭、歐洲需求低迷以及電動車的普及慢於預期，需要採取這些措施。

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在過去的一個月裡，大約 10 萬名福斯汽車工人已經舉行兩次罷工，這是該公司 87 年歷史上規模最大的一次罷工，抗議削減工資、削減產能以及可能首次關閉德國工廠的計畫。

第五輪談判從本周一開始，本周持續到深夜。雙方都表示，他們的目標是在下周聖誕節前達成協議，給工人一些確定性。

一位熟悉談判情況的消息人士表示離談判越來越近，另一位接近談判的消息人士證實這一觀點。

在福斯汽車的危機發生之際，正值歐洲最大經濟體的不確定性和政治動盪，以及該地區汽車製造商之間更廣泛的動盪。如何解決德國成長緩慢的問題，已成為今年 2 月德國提前大選前的競選議題。

福斯汽車員工強烈反對關閉工廠，但該公司曾表示可能需要節省約 40 億歐元 (42 億美元)，以應對其預期的歐洲需求結構性疲軟。

據了解，福斯汽車結構獨特，管理層在決定建造或搬遷生產工廠時，必須得到監事會 20 人中的三分之二多數的批准。這意味著代表德國工會的 10 名成員可以否決任何影響工廠的深遠計畫。

與工會達成的任何協議都需要福斯汽車委員會的批准，這可能會使可能達成的交易複雜化並推遲。