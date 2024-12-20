日產前董座：與本田合併談判表明日產處在「恐慌模式」

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-20 20:52

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根據外媒周五 (20 日) 報導，日產汽車前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 日產汽車 (Nissan Motor Co.) 正在尋求與本田汽車 (Honda Motor Co.) 合併的舉動，顯示出該公司處在「恐慌模式」(Panic Mode)。戈恩還表示自己能懂為何鴻海要買日產，因為收購現成公司比投資生產電動車要有效率。

戈恩周五接受外媒採訪時說：「這是孤注一擲的舉動。這不是一筆務實的交易，因為坦白說，很難在兩家公司之間找到綜效 (synergy)。」

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戈恩表示，日產和本田在相同的市場上經營著類似的品牌和產品，這讓人對兩家公司合併的好處產生了懷疑。他認為，日本經濟產業省推動本田公司達成協議。

戈恩說：「他們正試圖找到一種方法，將日產的短期問題與本田的長期願景結合起來。雖然這筆交易『沒有產業邏輯』，但總有一個時刻，你必須在業績和控制之間做出選擇。」

現年 70 歲的戈恩自 5 年前的這個月大膽逃離日本後一直居住在黎巴嫩貝魯特 (Beirut)。在面臨財務不當行為指控的保釋期間，他僱用了一個父子引渡小組，將他藏在一個音樂設備箱裡，偷運到一架私人飛機上飛往黎巴嫩，黎巴嫩很少引渡其公民。

6 年多來，日產汽車高層安排追捕戈恩並驅逐出公司，戈恩和日產汽車仍在繼續相互打官司。日產汽車稱前董事長少報收入，挪用公司資產謀取私利。戈恩否認這些指控，並指責日產損害了他的財務和聲譽。

戈恩在訪問中還說，自己了解鴻海為何有興趣以低價收購一家汽車公司。鴻海多年來一直在努力打入電動車市場。