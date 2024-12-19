華爾街力挺！科技七雄這兩檔成2025 最佳選擇

鉅亨網編譯許家華 2024-12-19 11:42

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《巴隆周刊》最新報導，華爾街分析師認為 2025 年「科技七雄」中這兩檔股票是最棒的選擇──亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US)。

Bernstein 分析師 Mark Shmulik 和摩根大通分析師 Doug Anmuth 在各自的研究報告中均將亞馬遜股票列為 2025 年「最佳選擇」。

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Shmulik 給予亞馬遜股票「跑贏大盤」的評級，並將目標價自 235 美元上調至 265 美元。亞馬遜周三收跌 4.6% 至每股 220.52 美元，意味仍有 20% 上漲空間。他預計，亞馬遜雲端供應商 AWS 的營運利潤「將跟進營收成長而增強」。

隨著企業大力投資產生人工智慧軟體，AWS 持續成長。亞馬遜 10 月 31 日報告稱，第三季 AWS 部門銷售額年增 19%，達到 275 億美元，也從去年同期的 30.3% 提升至 38.1%。

摩根大通的 Anmuth 給予亞馬遜股票「加碼」的評級，並於周三將該股目標價自 250 美元上調至 280 美元。他認為該股是 2025 年的最佳選擇，對 AWS 未來幾個月成長的信心是主要原因。

「高速成長的 AWS 和廣告營收流是亞馬遜最賺錢的業務，進一步支援利潤擴張和 (自由現金流) 生成。」Anmuth 說。

但亞馬遜並非 Anmuth 新一年的唯一首選，他認為 Meta 在 2025 年的表現與亞馬遜並駕齊驅，因此他將該股目標價從 660 美元上調至 725 美元。

Anmuth 看漲 Meta 的因素是其強勁的營收增長人工智慧產品創新、成本控制和「合理的估值」。他補充，隨著美國可能禁止 TikTok，2025 年 Meta 旗下 app 的競爭環境也可能變得更加有利。

Meta 股票今年上漲了 75%，以未來 12 個月的收益計算，該股預估本益比達 24.5，而亞馬遜的本益比為 37.3。

雖然投資者將焦點放在 AWS 上，但 Meta 則吸引了交易者對其在 Facebook 等應用中可用的人工智慧的興趣，以及通過 Advantage 為廣告商提供的人工智慧。