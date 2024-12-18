Wedbush預測：2025年美股科技股再漲25%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-18 17:20

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Wedbush 預測，受到人工智慧 (AI) 熱潮的持續推動，科技股將在 2025 年飆升 25%。這家投資銀行認為，未來 3 年與人工智慧相關的資本支出將超過 2 兆美元。

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其次，Lina Khan 離開聯邦貿易委員會 (FTC) 被視為對科技產業的一個關鍵利好發展。Wedbush 預計，隨著 Andrew Ferguson 接任，Khan 嚴格的反科技政策將會被取消，這可能會導致科技併購 (M&A) 的增加。

由 Daniel Ives 領導的分析師表示：「對科技界來說，聖誕節來得早，因為在人工智慧軍備競賽的關鍵時刻，Khan 的陰影被消除了，我們預計強者將變得更強，因為七巨頭重新啟動了併購引擎。」

Wedbush 指出：「我們認為，川普入主白宮將有助於釋放特斯拉股票中 1 兆美元的自動駕駛 / 人工智慧價值，因為自動駕駛 / FSD 將從 2025 年開始加速發展，這也是 Cybercab 時機的一個關鍵利好因素。」