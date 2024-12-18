Wedbush預測：2025年美股科技股再漲25%
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-18 17:20
Wedbush 預測，受到人工智慧 (AI) 熱潮的持續推動，科技股將在 2025 年飆升 25%。這家投資銀行認為，未來 3 年與人工智慧相關的資本支出將超過 2 兆美元。
Wedbush 表示，有三大關鍵因素將推動科技產業的成長。首先，該公司預計美國政府將推出重大的人工智慧計畫，尤其是在川普可能執政的情況下，這將有利於微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google (GOOGL-US)、Palantir (PLTR-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司。 人工智慧預計將成為政策的中心議題，對國防和其他領域產生重大影響。
其次，Lina Khan 離開聯邦貿易委員會 (FTC) 被視為對科技產業的一個關鍵利好發展。Wedbush 預計，隨著 Andrew Ferguson 接任，Khan 嚴格的反科技政策將會被取消，這可能會導致科技併購 (M&A) 的增加。
由 Daniel Ives 領導的分析師表示：「對科技界來說，聖誕節來得早，因為在人工智慧軍備競賽的關鍵時刻，Khan 的陰影被消除了，我們預計強者將變得更強，因為七巨頭重新啟動了併購引擎。」
最後，Wedbush 認為，川普的勝利對特斯拉 (TSLA-US) 及其執行長馬斯克 (Elon Musk) 特別有利。他們預計，川普的政策將加速特斯拉的自動駕駛和全自動駕駛 (FSD) 計畫，可能提前實現該公司 2026/2027 年的自動駕駛汽車目標。
Wedbush 指出：「我們認為，川普入主白宮將有助於釋放特斯拉股票中 1 兆美元的自動駕駛 / 人工智慧價值，因為自動駕駛 / FSD 將從 2025 年開始加速發展，這也是 Cybercab 時機的一個關鍵利好因素。」
川普和軟銀集團執行長孫正義周一宣布，這家日本投資巨頭將在未來四年向美國投資 1000 億美元。這筆資金的目標是創造 100000 個專注於人工智慧和相關基礎設施的就業機會。Wedbush 分析師認為，這一宣布「僅僅是更多全球人工智慧投資於美國的開始，這對更廣泛的科技和人工智慧領域來說是一個利好背景」。
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