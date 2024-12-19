鮑爾：Fed不被允許擁有比特幣 不考慮將比特幣納入資產負債表

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-19 08:50

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (18 日) 在利率會議結束後的記者會上說，無意參與政府儲存大量比特幣(BTC) 的任何行動，且法律不允許 Fed 將比特幣納入資產負債表。

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在大選期間多次公開針對加密貨幣市場和監管發言的川普將在下月宣誓就職，此前他曾明確表示要打造世界加密貨幣之都，並暗示將建立美國比特幣戰略儲備。

川普日前也任命 PayPal 前營運長 David Sacks 擔任 AI 與加密貨幣沙皇，以及任命虛擬資產擁護者、華府律師 Paul Atkins 擔任美國證交會 (SEC) 主席。

在川普支持加密貨幣立場的樂觀情緒下，比特幣今年已經上漲了一倍多，本周二 (16 日) 更首度突破 10.8 萬美元。

共和黨參議員 Cynthia Lummis 提出一項將比特幣納入儲備貨幣的法案，根據該法案，美國財政部每年將購入 20 萬枚比特幣，直至儲備達到 100 萬枚，購買經費將來自 Fed 銀行存款和持有的黃金。

巴克萊銀行本周出具研究報告指出，為比特幣戰略儲備提供資金恐需要國會批准並發行新的國債。考量到建立此類儲備的可能方法，「我們懷疑此類計畫將面臨 Fed 的強烈抵制」。

Fed 官員一直對比特幣等證券持懷疑態度，因他們也放棄創建數位美元的努力，轉而支持允許私人部門創新支付技術。

聯準會在加密貨幣方面的主要作用似乎集中在這些資產如何影響消費者和銀行業的安全。