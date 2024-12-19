美股怎麼了？道指10連跌三大關鍵 華爾街怎麼看2025年？

鉅亨網許家華 綜合報導 2024-12-19 14:07

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近期，美股的表現引發了廣泛關注，道瓊工業指數周三 (18 日) 連續第十個交易日下跌，創下 1974 年以來最長連跌紀錄，且跌破 50 日移動均線 (MA)，為 11 月 5 日美國總統大選以來的首次，讓許多投資人感到意外。

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首先，市場寬度的變差是道指承壓的重要原因。自 12 月初以來，股市的上漲個股數量大幅減少，導致整體市場情緒低迷。儘管標普 500 指數和那斯達克指數仍然接近歷史高點，然而道指卻在周二收於 50 日移動均線下方，這是自 11 月 5 日美國總統大選以來的首次。這表明，市場的上漲並未得到廣泛支持，許多其他股票的表現卻顯得乏力。

其次，個別股票的表現對道指的影響也不容忽視。不計周三，聯合健康（UnitedHealth）(UNH-US) 在過去九個交易日中，貢獻了道瓊指數約 750 點的跌幅。該公司面臨美國國會對其藥品福利管理業務的監管壓力，以及醫療保險部門 CEO 布萊恩 · 湯普森遇害事件的負面影響。這些因素使得聯合健康的股票表現不佳，進一步加劇了道指的下跌。儘管諷刺的是，聯合健康周三股價收高 2.9%，分析師認為這是因投資者已對該事件過度反應的回彈。

此外，美債殖利率上升也是市場承壓的重要因素。隨著投資者對聯準會可能停止降息的擔憂加劇，以及通膨在當前水準難以繼續下降的預期，美債殖利率在過去幾週內顯著上升。

10 年期美債殖利率自 12 月初以來上升了約 20 個基點，達到了 4.397%。殖利率的上升對股市造成了壓力，特別是對道指的影響尤其明顯，導致該指數在 12 月的表現遠不及等權重的標普 500 指數。

儘管當前市場面臨諸多挑戰，分析人士仍對未來持樂觀態度。Edward Jones 的資深投資策略師 Mona Mahajan 認為，第三季美國經濟可望以超過 3% 的速度成長。

華爾街對明年企業獲利的預期依然強勁，尤其是在大型科技公司以外的公司獲利成長開始顯現出復甦跡象。Mahajan 指出，若利率能夠下降且通膨持續降溫，股市中的其他領域可望實現反彈。