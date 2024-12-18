〈美股早盤〉投資人屏息靜待Fed利率決策出爐 主要指數開平
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-18 22:45
美股主要指數周三 (18 日) 開平盤，投資人在聯準會 (Fed) 宣布今年最後一次利率決策前保持謹慎態度，靜待 Fed 主席鮑爾在會後記者會發言，以及決策者對明年的政策利率展望立場。
截稿前，道瓊工業指數漲近 65 點或 0.15%，那斯達克綜合指數跌近 15 點或近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.01%，費城半導體指數漲近 1.4%。
儘管市場幾乎完全消化 Fed 稍晚降息 1 碼 (25 個基點) 的預期，但投資人把重點放在 2025 年的展望上，因為通膨降溫速度比預期慢，經濟仍保持彈性。另外美國候任總統川普關稅政策可能產生的影響增添不確定性。
Fed 在 9 月公布的點狀圖預測，明年將降息整整一個百分點，與今年幅度類似。不過目前貨幣市場定價反映，在稍晚降息後，明年降息幅度低於 50 個基點。
Ecofi investments 經濟學家 Florent Wabont 認為，Fed 未來政策利率展望可能不會符合市場預期，要看 Fed 鮑爾在會後記者會上如何向市場傳達這一點。
Fed 公布最新利率決策前，美國公債價格下跌。自去年 9 月以來，美債 10 年期殖利率飆升約 80 個基點，原因是交易員重新考慮通膨和貨幣寬鬆政策的前景。
蘇黎世保險公司 (Zurich Insurance Co.) 首席策略師 Guy Miller 預估今天債是不會有太大波動，因為殖利率已經反映出降息幅度可能較小，而且就通膨動態而言，風險溢價已經有所上升。
不過儘管華爾街銀行已經開始預期降息幅度會更小，但一些利率選擇權交易員認為，市場的觀點過於鷹派，Fed 的寬鬆政策將更接近 9 月的預期：相當於降息 4 次、每次 1 碼。
美股方面，廣度減弱和動能減弱給標普 500 指數進入今年最後幾周的漲勢蒙上了陰影。本周二是連續第 12 天下跌個股多於上漲個股，其中大部分是科技股。
花旗集團全球市場全球研究主管 Lucy Baldwin 表示：「擴大範圍必須是市場的中小型股成分開始看到成長的驚喜。很多事情都要追溯到人工智慧 (AI) 熱潮，以及你是否看到了基礎設施名稱之外的東西，超越了大型科技公司。」
日股方面，日產汽車的股價出現至少 1974 年以來的最大漲幅，因為有消息稱這家境況不佳的汽車製造商正在考慮與本田汽車合併。日產最大股東雷諾汽車（Renault SA）在巴黎股市上漲 7.4%。
截至台北時間周三（18 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 72.77 點或 0.17%，暫報 43,522.67 點
- 那斯達克綜合指數下跌 42.14 點或 0.21%，暫報 20,066.92 點
- 標普 500 指數下跌 6.58 點或 0.11%，暫報 6,044.03 點
- 費半上漲 52.53 點或 1.02%，暫報 5,222.33 點
- 台積電 ADR 上漲 1.36% 至每股 203.39 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.397%
- 紐約輕原油上漲 0.78% 至每桶 70.63 美元
- 布蘭特原油上漲 0.53% 至每桶 73.58 美元
- 黃金下跌 0.26% 至每盎司 2,655.10 美元
- 美元指數升至 106.69
焦點個股：
微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 1.70%，至每股 446.75 美元
根據科技顧問公司 Omdia 估計，微軟今年從輝達 (NVDA-US) 購買的人工智慧 (AI) 晶片數量，是主要競爭對手 Meta 的兩倍以上。Omdia 分析師估計，微軟今年將購買 48.5 萬顆輝達 Hopper 晶片，遠高於輝達在美國的第二大客戶 Meta 購買的 22.4 萬顆晶片。
Meta Platforms(META-US) 早盤股價下跌 0.18%，至每股 618.30 美元
研究公司 Emarketer 表示，隨著社群媒體平台提高其產品的貨幣化程度，Instagram 明年將佔 Meta 在美國廣告收入的一半以上。如果 TikTok 禁令在美國生效，Reels 和 YouTube Shorts 可能會成為最具吸引力的廣告替代品，從而有可能促進 Instagram 的成長。
波音 (BA-US) 早盤股價上漲 0.70%，至每股 174.25 美元
波音日前表示，已恢復因太平洋西北地區機械師罷工而暫停的所有飛機項目的生產。波音商用飛機公司執行長 Stephanie Pope 在社群媒體上表示，該公司現在已經恢復了 737、767 和 777/777X 飛機項目的生產。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月營建許可月增率初值報 6.1%，預期 0.5%，前值 - 0.4%
- 美國 11 月營建許可年化總數初值報 150.5 萬戶，預期 143 萬戶，前值 141.9 萬戶
- 美國 11 月新屋開工月增率報 - 1.8%，預期 2.5%，前值 - 3.2%
- 美國 11 月新屋開工年化總數報 128.9 萬戶，預期 135 萬戶，前值 131.2 萬戶
華爾街分析：
由於對美國股票的配置創下歷史新高，現金配置處於創紀錄低點。美國銀行調查顯示，本月現金占管理總資產的比例從 4.3% 降至 3.9%，這一水準構成「賣出訊號」，可能會促使投資人減少股票曝顯。
該行稱，自 2011 年以來，該訊號被觸發 12 次，導致 MSCI 全球指數在接下來的一個月內下跌 2.4%。該指數通常在賣出訊號發出 3 個月後下跌 0.7%。
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