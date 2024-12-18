日產與本田展開合併談判 日產大股東雷諾汽車持開放態度

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-18 19:30

‌



根據外媒周三 (18 日) 援引知情人士消息報導，日產汽車 (Nissan Motor Co.) 與本田汽車 (Honda Motor Co.) 日前傳出正在進行合併磋商，日產汽車最大股東雷諾汽車對此表示開放態度。據了解，雷諾的支持可能促進兩家車商合併談判，而且這家法國汽車製造商的點頭還可能是達成任何協議的關鍵。

知情人士表示，有鑑於雷諾本身並不願意向日產注資，因此該公司希望日產能找到增強實力的辦法。雷諾持有日產 36% 的股份，是後者最大股東，任何批准都是達成協議的關鍵。日產汽車正在尋求辦法與長期合作夥伴本田汽車免受中國對手日益競爭的危機。

‌



知情人士還說，雖然雷諾原則上對能讓日產壯大的交易持開放態度，但其將密切評估本田向日產提出的任何要約，以保護自己的利益。不過目前雙方交易仍在早期階段，未來可能會有變化。

截稿前，雷諾發言人拒絕對上述消息置評。

雷諾持有的日產股份是其與日產和三菱汽車 (Mitsubishi Motors Corp.) 長期結盟後的剩餘股份。在競爭加劇和相互猜疑的背景下，雷諾與日產兩家公司部分解除長達 25 年的策略夥伴關係。儘管雷諾和日產繼續在印度和拉丁美洲的聯合汽車專案上合作，但更寬鬆的關係為雙方建立其他合作夥伴關係提供了可能性。

日產周三股價收漲 24% 而本田的股價下跌了 3%、雷諾歐洲股價股價漲幅則高達 7.4%。即便有周三漲幅提振，日產今年以來的股價仍下跌了四分之一，而雷諾股價上漲了 28%。

本田汽車執行副總裁 Shinji Aoyama 周三表示，本田正在考慮與日產的幾種選擇，包括合併、資本合作或成立一家控股公司。此前有報導稱，兩家汽車製造商之間的談判在一夜之間展開。