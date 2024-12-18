Fed利率決策公布在即 可能上演「鷹式降息」

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-18 21:10

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聯準會 (Fed) 將於台灣時間周四 (19 日) 凌晨 3 點公布今年最後一次利率決策，同時公布最新的點狀圖、經濟和通膨預測。一些觀察人士認為降息 1 碼 (25 個基點) 已成定局，不過需要警惕 Fed 主席鮑爾會後記者會釋出的「鷹派」訊號，即所謂「鷹式降息」(Hawkish Cut)。

由於經濟數據超預期，華爾街認為長期中性利率和通膨預測將小幅上調，明年 1 月可能暫停降息。根據市場定價，降 1 碼的機率高達 95%，若符合預期，聯邦基金利率目標區間將下調至 4.25%-4.50%。

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由於通膨率仍高於 Fed 的 2% 目標，經濟成長速度快於預期，以及候任總統川普的關稅、稅收和移民政策可能會在明年 1 月上任後以不可預測的方式改變經濟格局，明年利率下降的幅度和速度越來越不確定。

在今年 9 月最新的季度預測中，Fed 官員預估基準利率將再下調整整一個百分點，到 2025 年底將降至 3.4% 左右。

數據顯示通膨停滯在 2% 目標上方再加上川普勝選，投​​資人現在認為 Fed 明年可能只會削減基準利率 0.5 個百分點——他們將密切研究預測和 Fed 主席鮑爾在會後記者會上的言論，看看決策者是否也對進一步降息變得更加謹慎。

道明證券 (TD Securities) 的經濟學家表示：「儘管 Fed 仍將熱衷於預測 2025 年的進一步寬鬆政策，但有關降息步伐的指引可能會更加謹慎。」

包括日前公布的 11 月強勁零售銷售報告在內的數據，幾乎沒有改變 Fed 在上次政策會議後對經濟「穩步」成長的描述，失業率和通膨處於低位，雖然在下降但「仍在一定程度上處於高位」。

KPMG 首席經濟學家 Diane Swonk 在報告中寫道，在新的政策聲明、預測和鮑爾記者會之間，最終的結果可能是「鷹式降息」，隨後的降息步伐將放緩。

Swonk 說：「辯論將會很激烈。經濟仍然比與會者在 9 月開始降息時所認為的要強勁，而通膨的改善似乎已經停滯......Fed 將希望有時間停下來，看看我們的情況，以及當選總統宣誓就職後政策可能會如何轉變。」