川普重返白宮 OPEC+謹慎看待美國增產石油

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-18 20:05

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根據路透周三 (18 日) 報導，一名石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 代表透露，對美國候任總統川普重返白宮後，美國石油產量再次上升持謹慎態度，認為美國石油進入市場將進一步侵蝕 OPEC + 市占，而且可能阻礙該組織支撐油價的努力。

OPEC + 石油的產量約占全球石油產量的一半，本月稍早該組織將增產計畫推遲至 4 月，由於美國和其他一些非 OPEC+ 產油國的需求疲軟和產量激增，OPEC + 將部分減產措施延長至 2026 年底。

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報導指出，自從頁岩油步入繁榮時代以來，石油輸出國組織 (OPEC) 就一直低估美國產量成長，美國目前占世界供應量的五分之一。

OPEC + 部分代表稱，現在更加看好美國石油，並表示背後的原因是川普，在以經濟和生活成本為中心的競舉之後，其團隊制定一項廣泛的一攬子計畫，以放鬆對能源產業的管制。

一位美國盟友、OPEC + 成員國代表表示，川普回歸對石油業來說是個好消息，環境政策可能會不那麼嚴格，「但我們可能會看到美國產量增加，這對我們不利。」

截稿前，OPEC 並未回應置評請求。明年 2 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.53%，至每桶 73.58 美元；明年 1 月的西德州原油期貨上漲 0.61%，至每桶 70.51 美元。

美國產量的進一步增加將阻礙 OPEC + 從 2025 年 4 月開始提高產量的計畫。油價下跌將傷害依賴石油收入的 OPEC + 成員國。

Energy Aspects 地緣政治主管理 Richard Bronze 表示：「這對雙方來說都可能是一種困難的局面。OPEC + 面臨來自美國產量上升的巨大挑戰，這削弱了該組織的影響力。」

據了解，自 2022 年以來的一系列減產後，OPEC + 每天的產能減少 585 萬桶。根據 OPEC 自己的數據，在 2022-2024 年期間，美國的石油總產量增加了 11%，達到每日 2,160 萬桶。

僅在 11 年前，美國的日產量約為 1,000 萬桶。根據路透基於國際能源總署 (IEA) 數據的計算，OPEC + 的產量相當於全球供應量的 48%，這是自 2016 年成立以來新低，市占率超過 55%。

另一位 OPEC + 知情人士表示，川普的政策可能會支撐石油需求讓該組織受惠，儘管美國石油供應增加的前景令人擔憂。