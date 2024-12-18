歐元區11月CPI終值微幅下修至2.2% 川普關稅恐對通膨產生影響

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-12-18 20:42

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歐盟統計局 (Eurostat) 周三 (18 日) 公布最新數據顯示，歐元區 11 月消費者物價指數終值報 2.2%，低於經濟學家與初值的 2.3%，不過比 10 月前值 2.0% 小幅攀升；歐洲央行 (ECB) 利率決策依據的核心 CPI 終值報 2.7%，符合經濟學家預期與初值，也與前值持平。

另外，11 月不包括能源和食品的調和消費者物價指數 (HICPI) 終值報 2.7%，比經濟學家和初值得 2.8% 略降，和 10 月前值持平；按月來報 - 0.4%，符合經濟學家預測與初值，遠低 10 月前值成長 0.3%。

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歐元區通膨率在 9 月觸及 1.7% 的 3 年低點之後，已經反彈至 ECB 設定的 2.0% 長期目標之上，10 月剛好達到 2%。儘管如此，基本趨勢仍與 ECB 的目標一致，從 2022 年底俄羅斯入侵烏克蘭達到逾 10% 高點後穩步回落。

ECB 上周宣布降息 1 碼 (25 個基點)，主要存款利率從歷史新高的 4% 降至 3%，原因是通膨似乎獲得控制，歐元區經濟出現疲軟。ECB 央行總裁拉加德也暗示接下來還會進一步降息。

歐洲央行管理委員會將於明年 1 月 30 日召開首次貨幣政策會議，也就是川普宣誓就職美國總統 10 天之後。有分析認為，川普誓言提高進口關稅，對歐洲經濟成長可能是一大威脅。

ECB 首席經濟學家雷恩 (Philip Lane) 同日表示，美國提高對歐洲進口商品關稅將削弱歐元區經濟成長，但對通膨的影響還不確定。

他進一步解釋，在某些情況下，由於提高關稅通膨將會放緩，但也有可能加速，匯率走勢會對最終結果產生影響。

這種對通膨的不確定影響，讓人們很難預測 ECB 決策者將如何應對更高的關稅。投資人現在預估，ECB 將在明年上半年的每次會議上降低借貸成本，該行今年已經降息 4 次。

雷恩表示，ECB 具有「雙面彈性」，如果通膨壓力上升，將準備以更慢的速度降息，如果通膨降溫速度快於預期，將準備以更快的速度降息。不過歐元區通膨率可能會穩定在 2% 目標。

如果美國當選總統川普兌現競選期間的言論，ECB 決策者對關稅可能產生的影響有一系列看法。

日前有 ECB 決策者稱，川普關稅可能會推高通貨膨脹，對歐元區經濟成長產生溫和影響。與此同時，ECB 總裁拉加德也說，關稅將削弱歐元區的經濟復甦，強調有必要尋找替代出口的成長來源。