微策略執行長：若有必要將安排新融資計畫購買比特幣

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-19 02:30

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根據外媒周三 (18 日) 報導，微策略 (MicroStrategy) 聯合創始人兼董事長 Michael Saylor 受訪時表示，一旦當前的籌款計畫耗盡，公司將轉向槓桿比特幣代理計畫，把更多精力放在固定收益證券上，以籌集資金購買加密貨幣。

日前有消息傳出，Framework Ventures 聯合創始人 Vance Spencer 在社群媒體平台 X 稱，微策略可能不會在明年 1 月透過「按市價發行」(at-the-market, ATM) 方式出售股票或發行新債券替比特幣融資。

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如果 Spencer 的說法屬實，這或會讓一些長期持有微策略股票的投資人感到擔憂，因爲他們一直期待該公司每周都會購買比特幣。研究人員推測，所謂禁止發行新的可轉換債券的規定與內部交易規則有關。

儘管美國證券交易委員會 (SEC) 並沒有禁止內部人士在財報季結束和財報公布期間進行交易(假設所有其他披露都是最新的)，但許多公司還是自行設定內部交易管制期(Blackout Period)，作爲一種華爾街慣例。

內部交易管制期通常持續 2 周到 1 個月，大多數公司在季度財報公告發布後的 2 天內重新允許內部交易。這些自行設定的靜默期有助於公司避免被懷疑其員工利用非公開信息爲自己謀取利益。

Saylor 受訪時稱，公司已透過發行新股和發行可轉換債券的方式為此收購融資，隨著股價回升至可兌換股票的價位，可轉換債券的發行為股東帶來回報。

他說：「我們有 72 億美元的轉換股權，但其中 40 億美元本質上是股權，它們透過執行價格、看漲價格進行交易，其交易增量約為 100%，他們看起來像股權。」他強調，公司希望替普通股股東的利益打造「更聰明的槓桿」(more intelligent leverage)。

微策略在 10 月底推出一項非常規計畫，計劃在未來 3 年內籌集 420 億美元，用於購買和持有比特幣，該公司已經出售約三分之二的股票部分和約三分之一的可轉換債券。

據了解，微策略在過去 6 周的每個周一都宣布數十億美元的比特幣收購交易，這讓其股價隨著比特幣的價格飆升，並在一些圈子裡引發對該策略可持續性的質疑。

Saylor 表示，將重新審視公司的資本計畫，並根據當時市場狀況制定新的計畫。據了解，微策略計劃在 2025 年第一季將更多精力放在可轉換債券等固定收益證券上，因為 Spence 警告，微策略的槓桿化程度可能過高。

Saylor 說：「如果我被邀請進入某種數位資產諮詢委員會，我可能會答應。」